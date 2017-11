Dembele: "In zwei Wochen mit der Mannschaft"

Primera División Espanyol -

Barcelona

Ousmane Dembele steht kurz vor der Rückkehr ins Training mit der Mannschaft des FC Barcelona. Der Franzose könnte seine Leidenszeit damit noch im Dezember beenden.

Am Samstagabend siegte Stade Rennes in der Ligue 1 gegen den FC Nantes. Ehrengast auf der Tribüne: Ex-Spieler Ousmane Dembele, den es inzwischen über Borussia Dortmund zum FC Barcelona verschlagen hat. Der Franzose sprach im Rahmen seines Besuchs mit Journalisten von Canal+.

Dabei gibt der 20-Jährige an, dass er hofft, bald wieder mit der Gruppe trainieren zu können. "In zwei Wochen sollte es wieder gehen. In zwei Wochen bin ich wieder bei der Mannschaft", sagt er in einem Video. "Jeden Tag" habe er hart an seinem Comeback gearbeitet.

Im Sommer wechselte Dembele vom BVB nach Barcelona. Der 105-Millionen-Mann verletzte sich allerdings nach drei Spielen am Oberschenkel und musste seitdem verletzt zusehen. Seine Rückkehr war bisher für Mitte Januar angesetzt, Dembele ging selbst aber immer von einem schnelleren Comeback aus.