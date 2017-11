Suarez: "Werde spektakulär zurückkommen"

Primera División Girona -

Real Sociedad Primera División Getafe -

Alavés Primera División Leganes -

Barcelona Primera División Sevilla -

Celta Vigo Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Primera División Malaga -

La Coruna Primera División Espanyol -

Valencia Primera División Las Palmas -

Levante Primera División Bilbao -

Villarreal Primera División Eibar -

Real Betis

Luis Suarez befindet sich derzeit in einer Form-Krise. Nur drei Tore in 14 Spielen für den FC Barcelona stehen in dieser Saison zu Buche. Nun will der Uruguayer die Länderspielpause nutzen, um Fitness aufzuholen und zurück zu alter Stärke zu finden.

"Nach den kommenden zwei Wochen mit einer Mischung aus Training und Erholung werde ich in spektakulärer Verfassung zurückkommen", sagte der 30-Jährige SPORT. "Nach der Verletzung bin ich zu schnell zurückgekehrt. Die körperliche Belastung war möglicherweise zu hoch."

Deshalb verzichtet Suarez nun auf die anstehenden Länderspiele gegen Polen und Österreich.

"Diese Freundschaftsspiele haben für die Nationalmannschaft nicht höchste Priorität. Es ist gut, dass sich Verein und Auswahl einigen konnten", meinte er.