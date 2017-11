Messis Zukunft weiterhin ungewiss

Primera División Girona -

Eigentlich hatten sich der FC Barcelona und Lionel Messi bereits auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Bislang ist aber kein neuer Vertrag unterschrieben worden und der Argentinier wäre im kommenden Sommer ablösefrei. Nun hat er betont, dass er in seiner Laufbahn gerne zu seinem Jugendklub zurückkehren würde.

"Der Wunsch war immer, eines Tages für Newell's zu spielen. Davon habe ich schon als Kind geträumt", sagte Messi TyC Sports. "Als ich dort begann, habe ich mir immer vorgestellt, in der Primera Division zu spielen, aber ich weiß nicht, was in ein paar Jahren passiert."

"Ich kann nicht sagen, dass ich zurückkehre, wenn ich nicht weiß, wo ich in Zukunft sein werde", ergänzte er.

In der aktuellen Spielzeit befindet sich der fünfmalige Weltfußballer wieder in herausragender Form. Neben zwölf Toren für Barca in LaLiga hat er die argentinische Nationalmannschaft quasi im Alleingang zur WM nach Russland geschossen.