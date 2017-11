LaLiga: Spanien führt Videobeweis ein

Primera División Girona -

Real Sociedad Primera División Getafe -

Alaves Primera División Leganes -

Barcelona Primera División Sevilla -

Celta Vigo Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Primera División Malaga -

La Coruna Primera División Espanyol -

Valencia Primera División Las Palmas -

Levante Primera División Bilbao -

Villarreal Primera División Eibar -

Real Betis Primera División Celta Vigo -

Leganes Primera División Alaves -

Eibar Primera División Real Madrid -

Malaga Primera División Real Betis -

Girona Primera División Levante -

Atletico Madrid Primera División La Coruna -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Primera División Villarreal -

Sevilla Primera División Valencia -

Barcelona Primera División Espanyol -

Getafe

Der Videobeweis wird ab der kommenden Saison auch im spanischen Profi-Fußball eingesetzt. Darüber informierte der Vorsitzende des Schiedsrichterkomitees Rafael Sanchez die Unparteiischen des spanischen Fußballverbandes (RFEF) am Mittwoch.



Demnach soll der Videoschiedsrichter (VAR) bei spielentscheidenden Situationen wie Toren, Elfmetern und Roten Karten eingreifen können. Das System befindet sich in der Bundesliga und der italienischen Serie A bereits in einer Live-Testphase.

Bevor der Videobeweis flächendeckend in Spaniens höchster Spielklasse zum Einsatz kommt, wird dieser in einer Testphase bei ausgewählten Spielen verwendet. Am 29. November wird der Videoassistent während der Pokalpartie zwischen Atletico Madrid und dem FC Elche zur Verfügung stehen.

In Deutschland hatte der Videobeweis in den vergangenen Wochen wegen Umstimmigkeiten bei der Auslegung für Schlagzeilen gesorgt.