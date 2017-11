Medien: Barca will Griezmann schon im Winter

Primera División Girona -

Der FC Barcelona hat offenbar vor, Antoine Griezmann von Atletico Madrid bereits im Winter zu verpflichten. Dafür könnten die Katalanen die festgeschriebene Ablösesumme des französischen Nationalspielers ziehen.

Wie die spanische Sport berichtet gilt der französische Nationalspieler als Wunschkandidat der Katalanen und würde den Kader des Tabellenführers um eine weitere hochkarätige Alternative in der Offensive bereichern.

Griezmann könnte Atletico Madrid im Winter für 100 Millionen Euro verlassen, Barcas Präsident Josep Bartomeu und Sportdirektor Pep Seguara sollen bereits grünes Licht für einen Transfer gegeben haben.

In dieser Saison präsentierte sich Griezmann zuletzt nicht in Topform und erzielte bislang nur zwei Treffer in der Liga. Mit Diego Costa, der ab Januar für die Rojiblancos spielberechtigt ist, stünde ein möglicher Nachfolger für Griezmann schon bereit.