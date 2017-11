Barca "bestürzt" über Umgang mit Puigdemont

Primera División Real Betis -

Getafe Primera División Valencia -

Leganes Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Espanyol Primera División Barcelona -

Sevilla Primera División Levante -

Girona Primera División Celta Vigo -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Primera División Real Madrid -

Las Palmas

Der FC Barcelona hat die am Donnerstag erlassenen Haftbefehle gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont und vier Ex-Ministern verurteilt. Barca sei "bestürzt" über diese Entscheidung und erklärte "Solidarität mit all den Betroffenen und ihren Familien."

"Der FC Barcelona fasst solche Aktionen nicht als Beitrag zur Schaffung eines Weges in Richtung Dialog und Respekt auf, wie wir ihn als Klub immer verteidigt haben", schrieb 24-malige spanische Meister weiter und erklärte sein "Bekenntnis zu Freiheit und demokratischen Prinzipien, um Brücken zu bauen, die zur Lösung des Konflikts in einer einigen, freidlichen und politischen Weise beitragen."

Richterin Carmen Lamela hatte die europäischen Haftbefehle am Donnerstagnachmittag erlassen. Zudem kamen acht Angehörige der abgesetzten katalanischen Regionalregierung in Untersuchungshaft. Der 54-Jährige Puigdemont war am Sonntag mit vier seiner früheren Minister nach Belgien geflohen, nachdem Bemühungen für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien gescheitert waren.