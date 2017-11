Ronaldo: "Stimme der Kritik nicht zu"

Primera División Girona -

Superstar Cristiano Ronaldo vom spanischen Rekordmeister Real Madrid hat gelassen auf die Kritik an seiner Torausbeute reagiert. Der 32-Jährige kann aktuell nicht an seine Torquoten aus den vergangenen Jahren anknüpfen.

"Ich bin glücklich und fühle mich gut. In solchen Situationen muss man ruhig bleiben und weiter an sich arbeiten, weil man es natürlich besser machen kann", sagte Ronaldo nun im Interview mit der französischen Sportzeitung L'Equipe und fügte an: "Ich akzeptiere die Kritik, aber ich stimme ihr nicht zu. Darum interessiert es mich auch nicht, was über mich geschrieben oder gesagt wird."

Nach elf Spieltagen in LaLiga steht Ronaldo, der aufgrund einer Sperre bislang nur sieben Spiele absolviert hat, vor dem Duell gegen Stadtrivale Atletico am Samstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) bei nur einem Tor. Im letzten Jahr hatte er zum gleichen Zeitpunkt bereits fünf Treffer auf dem Konto, 2015/16 waren es sogar acht Stück.

"Man sieht mich einfach als Tormaschine, wie einen Kerl, der immer treffen muss. Wenn das mal nicht der Fall ist, ist es egal, wie ich selbst meine Leistung einschätze, ob ich gut gespielt habe oder nicht", stellt der Europameister von 2016 weiter fest und kritisierte außerdem: "Ich werde nur an Toren gemessen." Das sei eben "manchmal nicht das wichtigste."

"Will sieben Kinder und siebenmal den Ballon d'Or"

So durchwachsen es aktuell beim Toreschießen läuft, so gut läuft es bei Ronaldo aktuell offenbar privat. Erst vor wenigen Tagen wurde er zum vierten Mal Vater. Damit ist das Thema Familienplanung beim Real-Star aber noch nicht abgehakt. "Insgesamt will ich sieben Kinder - und siebenmal den Ballon d'Or", gab er weiter zu Protokoll.

Aktuell hat CR7 die prestigeträchtige Trophäe für den besten Fußballer der Welt viermal (2008, 2013, 2014, 2016) gewonnen. Die Trophäe für das Jahr 2017 wird am 7. Dezember verliehen, Ronaldo ist unter den Nominierten und hat als amtierender Champions-League-Sieger gute Chancen auf eine Titelverteidigung.