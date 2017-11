Schießt sich Real aus der Krise?

Primera División Live Celta Vigo -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Primera División Real Madrid -

Las Palmas Primera División Girona -

Real Sociedad Primera División Getafe -

Alavés Primera División Leganes -

Barcelona Primera División Sevilla -

Celta Vigo Primera División Atlético Madrid -

Real Madrid

Real Madrid hinkt in La Liga den eigenen Ansprüchen hinterher. Zuletzt setzte es in Champions League und Liga zwei empfindliche Pleiten. Barca ist bereits acht Zähler enteilt. Gegen Las Palmas ist am 11. Spieltag der Primera Division ein Dreier pflicht. Wackelt ansonsten der Trainerstuhl von Legende Zinedine Zidane? SPOX liefert euch vorab alle wichtigen Infos zum Spiel und verrät euch außerdem, wo ihr das Spiel im Livestream oder im LIVETICKER verfolgen könnt.

Die Gesichtszüge der Stars um Cristiano Ronaldo und Trainer Zinedine Zidane waren nach der deftigen Pleite in der Champions League bei Tottenham Hotspur angespannt. Eigentlich wollte das Team nach der überraschenden Niederlage in Girona ein Zeichen setzen. Von einer Krise wollte Zidane dennoch noch nichts wissen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bei acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Barcelona kommt Las Palmas gerade recht. Der Tabellensechzehnte steckt nach dem Abschied des besten Torschützen Kevin-Prince Boateng nach Frankfurt mitten im Abstiegskampf und gewann erst zwei Spiele. In der Liga ist das Team von Pako Ayesaran gar seit sechs Begegnungen ohne Punkt.

Wackelt der Trainerstuhl von Zinedine Zidane?

Noch nicht. Der Franzose gab sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel bei den Spurs lässig und sachlich. Man habe an diesem Abend gegen ein Team verloren, das besser gewesen wäre. "Wir haben Probleme, unsere Chancen zu nutzen. Solche Phasen gibt während einer langen Saison", erklärte Zidane. Nachfragen zu angeblichen physichen Schwächen einzelner Spieler umschiffte er gekonnt.

Zidane hat in der Hauptstadt noch einiges an Kredit. Doch zwei Pleiten am Stück ist man bei den Königlichen nicht gewohnt. Einen weiteren Ausrutscher gegen bislang schwache Gäste könnte die Stimmung zum Kippen bringen.

© getty

Anstoßzeit: Wann trifft Real auf Las Palmas?

Spiel Real Madrid - Las Palmas Datum Sonntag, 05. November 2017 Uhrzeit 20:45 Uhr Ort Estadio Bernabeu, Madrid

Gibt es einen Livestream zu Real - Las Palmas?

In Deutschland hat kein TV-Sender die Live-Rechte an der Primera Division erworben. Allerdings zeigt DAZN Spiele im Livestream - inkusive des Spiels zwischen Real Madrid und Las Palmas.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

DAZN ist das "Netflix des Sports", ein Streaming-Dienst für die größten Sportevents live und/oder auf Abruf. DAZN überträgt etliche Top-Ligen in Europa in HD-Qualität, u.a. die Ligue 1, Primera Division, Premier League sowie die Serie A. Darüber hinaus zeigt DAZN auch Spiele der NBA, MLB, NFL und vieler weiterer Ligen. Für eine Anmeldung klickt einfach hier. Das komplette DAZN-Programm könnt ihr hier aufrufen.

Wo finde ich einen Liveticker zum Spiel?

SPOX bietet zu allen Spielen der Primera Division einen Liveticker an. Die Liveberichterstattung zu Real - Las Palmas gibt es hier.

Vorschau: Facts zu Real Madrid gegen Las Palmas