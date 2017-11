Baut Barca die Führung weiter aus?

Primera División Valencia -

Der FC Barcelona zieht an der Spitze der Primera Division einsame Kreise, Überraschungsteam Valencia ist vier, Dauerrivale Real Madrid gar schon acht Zähler hinter den Katalanen platziert. Kann der FC Sevilla am 11. Spieltag etwas Zählbares aus dem Camp Nou mitnehmen? SPOX liefert euch vorab alle wichtigen Infos zum Spiel und verrät euch außerdem, wo ihr das Spiel im Livestream oder im LIVETICKER verfolgen könnt.

Barca ist in La Liga nach zehn Begegnungen noch ungeschlagen. Einzig Atletico Madrid trotzte den Katalanen vor heimischem Publikum ein Remis ab (1:1). Besonders beeindruckt neben der gewohnt guten Offensive das diesjährige Abwehrbollwerk. Die Defensive um den deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen hat erst drei Gegentore kassiert und spielte in der Liga zuletzt dreimal zu Null.

Einen kleinen Dämpfer gab es dagegen in der Champions League unter der Woche beim torlosen Remis in Piräus. Der Auftritt in Griechenland wirkte erstaunlich uninspiriert.

Das dürfte auch der FC Sevilla mitbekommen haben, der am Samstagabend im Camp Nou gastiert. Der mehrfache Europa-League-Sieger rangiert momentan auf Platz fünf und hat sich nach drei Niederlagen in Serie in Bilbao, gegen Moskau (Champions League) und den FC Valencia erholt. Ebenfalls dreimal in Folge ging das Team des Argentiniers Eduardo Berizzo als Sieger vom Platz - je einmal im Pokal, in der Liga und der Champions League.

In der Königsklasse überzeugten ebenfalls die Fans.

Wer ist verletzt?

Der FC Barcelona hat nach dem torlosen Remis in Griechenland zwei Verletzte zu beklagen. Sergio Roberto und Andre Gomes fallen aus. Sergio Roberto hat eine Verletzung am hinteren Oberschenkel erlitten und fehlt laut Vereinsangaben fünf Wochen. Der Katalane war mit 14 Liga-Einsätzen bislang gesetzt.

Gomes wurde in Piräus eine Viertelstunde vor Ende eingewechselt und erlittt eine Oberschenkelverletzung. Er fällt drei Wochen aus.

© getty

Anstoßzeit: Wann trifft Barcelona auf den FC Sevilla?

Spiel FC Barcelona - FC Sevilla Datum Samstag, 04. November 2017 Uhrzeit 20:45 Uhr Ort Camp Nou, Barcelona

Gibt es einen Livestream zu Barcelona - FC Sevilla?

In Deutschland hat kein TV-Sender die Live-Rechte an der Primera Division erworben. Allerdings zeigt DAZN Spiele im Livestream - inkusive des Spiels zwischen dem Tabellenführer und Sevilla.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Wo finde ich einen Liveticker zum Spiel?

SPOX bietet zu allen Spielen der Primera Division einen Liveticker an.

Vorschau: Facts zu Barcelona gegen Sevilla

Sevilla hat eine miserable Bilanz im Camp Nou. bei den letzten 14 Auftritten in Barcelona wurden zwölf verloren, zweimal reichte es für ein Remis. Barca hat dagegen insgesamt einen Lauf und ist saisonübergreifend 17 Partien ungeschlagen. Nur ManCity (18) und Neapel (23) können längere Serien vorweisen.

Bei einem Einsatz würde Lionel Messi mit dann 393 Einsätzen an Carlos Puyol vorbeiziehen. Der Argentinier stünde dann auf Rang drei der Rekordeinsätze beim FC Barcelona

Der FC Sevilla ist zudem der Lieblingsgegner von Messi, der 29 Tore in 30 Einsätzen gegen Sevilla erzielte.

Sevilla-Coach Eduardo Berizzo dagegen hat eine beachtliche Bilanz gegen Barcelona, gewann die Hälfte seiner Spiele gegen die Katalanen. Mit Celta de Vigo siegte er zudem gleich beim ersten Auftritt in Camp Nou als Manager (1:0, 2014)