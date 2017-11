Wo kann ich Atletico gegen Real sehen?

Primera División Live Girona -

El derbi madrileno steht vor der Tür! Colchoneros gegen Galacticos! Rojiblancos gegen Los Blancos! Oder einfach: Atletico Madrid gegen Real Madrid. Wenn die beiden Hauptstadtvereine zum Topspiel des 12. Spieltags am Samstag (ab 20.45 Uhr live auf DAZN) im 161. Derby in der Primera Division die Klingen kreuzen, ist eines klar: Es wird ein heißer erster Tanz im neugebauten Wanda Metropolitano. SPOX verrät euch, wo ihr das Spiel im LIVETICKER mitverfolgen könnt, wen die Trainer in die Kader berufen haben und alles weitere Wissenswerte.

Beide Teams haben bereits nach elf Spieltagen geschlagene acht Punkte Rückstand auf den Primus FC Barcelona. Bis auf ein Unentschieden gegen den Gastgeber grüßen die Katalanen mit einer blütenweiße Weste von der Tabellenspitze.

Für Real Madrid, bei denen Toni Kroos nach seinen Einsätzen für Deutschland auch heute wieder in der Startelf erwartet wird, geht es in der Liga jetzt in eine ganz heiße Phase. Nachdem bislang größtenteils Teams aus den unteren Tabellenregionen auf dem Spielplan standen, heißt es bereits vor der Winterpause alles oder nichts für das weiße Ballett.

Auf Atletico folgen noch der FC Sevilla und am 23.12. der Clasico gegen Barca. Werden hier weitere Punkte liegen gelassen, wie bei den schmerzhaften Niederlagen gegen Betis und Girona, wird es ganz schwer, in dieser Saison noch ein Wörtchen um den Titel mitzureden. Es wird also höchste Zeit, die Aufholjagd auf Barca zu starten und wer kommt da schon gelegener als der Lokalrivale?

Ein Blick in die Statistik verrät: Der Nachbar ist eine Art Lieblingsgegner. Gegen kein anderes Team hat Real in der Geschichte der Primera Division mehr Spiele gewonnen als gegen Atletico. Obendrauf kommt noch, dass sie gegen keine andere Mannschaft auf fremdem Platz häufiger Siege einfahren konnten.

Atletico wiederum verlor nur eines seiner letzten acht Derbies (4 Siege, 3 Unentschieden). Jedoch fühlen sie sich auf fremdem Platz wohler als daheim, denn der letzte Heimsieg der Rot-Weißen ist datiert auf Februar 2015. Außerdem besteht die Chance, denselben Saisonstart wie in der Double-Saison 1995/96 hinzulegen und die ersten zwölf Spiele ungeschlagen zu bleiben. Es könnte der Auftakt in eine erfolgreiche Saison werden.

Antoine Griezmann vs Cristiano Ronaldo

Das Duell Atleti gegen Real ist natürlich auch das Duell der beiden Torjäger: Griezmann vs Ronaldo. Griezmann, der wohl vor einem Wechsel zu den Blaugrana steht, hat einen Lauf und hat wettbewerbsübergreifend in sieben Spielen in Folge genetzt. Bei Ronaldo darf hingegen von einer Krise gesprochen werden, in den letzten vier Spielen gegen Atletico hat er sechs Buden gemacht. Vielleicht ist er auch diesmal wieder erfolgreich.

Wann findet Atletico gegen Real statt?

Wann? Atletico Madrid - Real Madrid Datum Samstag, 18. November 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

Wo kann ich das Spiel live sehen?

Weder in Deutschland noch in der Schweiz oder Österreich gibt es einen Sender, der diesen Kracher auf euren TV-Geräten ausstrahlen wird, stattdessen könnt ihr das ganze Spektakel bei DAZN anschauen.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Multisport-Streamingdienst. Hier findet Ihr alles, was das Sport-Herz begehrt. Von hochklassigem Fußball aus England, Spanien, Italien und vielen anderen Teilen der Welt über die NHL, NFL und NBA bis hin zu Tennis, Darts und Rugby ist wirklich alles im Angebot. Wo ihr euch dafür anmeldet? Ganz einfach hier drauf klicken.

Gibt es einen Liveticker zum Madrider Stadtderby?

Na klar gibt es den. Und zwar bei SPOX. Hier klicken und du bist mit dabei!

Verfügbarer Kader Atletico Madrid

Position Spieler Atletico Madrid Torhüter Jan Oblak, Miguel Angel Moya, Axel Werner Abwehr Diego Godin, Stefan Savic, Jose Gimenez, Filipe Luis, Lucas Hernandez, Sime Vrsaljko, Juanfran Mittelfeld Thomas, Koke, Saul Niguez, Augusto Fernandez, Gabi Angriff Nico Gaitan, Angel Correa, Antoine Griezmann, Kevin Gameiro, Luciano Vietto, Fernando Torres

Verletzungen bei Atletico Madrid

Einziger Ausfall bei Alteti ist Yannick Carrasco. Er laboriert an einer Knieverletzung.

Position Spieler Real Madrid Torhüter Kiko Casilla Abwehr Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho Fernandez, Marcelo, Theo Hernandez, Daniel Carvajal, Achraf Hakimi Mittelfeld Casemiro, Marcos Llorente, Toni Kroos, Luka Modric, Mateo Kovavic, Dani Ceballos, Isco Angriff Marco Asensio, Lucas Vazquez, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Borja Mayoral

Verletzungen bei Real Madrid

Stammtorwart Keylor Navas fehlt nach wie vor zwischen den Pfosten. Grund ist eine Adduktorenverletzung.

1-Mio-pro-Spiel-Mann Gareth Bale muss genauso weiterhin auf der Tribüne Platz nehmen - eine Wadenverletzung setzt ihn außer Gefecht.

Königlicher Pechvogel: Gareth Bales Verletzungshistorie © getty 1/17 Die spanische AS hat ausgerechnet, dass Real Madrid für jeden Einsatz von Gareth Bale über eine Million Euro bezahlt hat. Das liegt an den zahlreichen Verletzungen des Walisers. Ein Überblick ... © getty 2/17 1. September 2013: Gareth Bale wird bei Real Madrid feierlich vorgestellt. Rund 100 Millionen Euro überweisen die Königlichen an Tottenham Hotspur © getty 3/17 September 2013: Kaum angekommen, verpasst Bale wegen Problemen mit der Muskulatur in beiden Oberschenkeln vier Spiele © getty 4/17 Dezember 2013: Ein Schlag von Teamkollege Alvaro Arbeloa auf die linke Wade macht Bale für zwei Spiele kampfunfähig © getty 5/17 Januar 2014: Zerrung in der linken Wade, Bale muss drei Spiele aussetzen © getty 6/17 Oktober 2014: Bale kommt von der walisischen Nationalmannschaft mit muskulären Problemen zurück. Vier Spiele Pause! © getty 7/17 April 2015: Mal wieder die linke Wade. Drei Spiele muss Bale pausieren © getty 8/17 September 2015: Und ewig zwickt die Wade. Wieder vier Spiele Pause für Bale © getty 9/17 Oktober 2015: Kaum zurück im Geschäft wirft ihn die nächste Verletzung zurück. Zum x-ten Mal zwingt Bale die linke Wade in die Knie. Vier Spiele © getty 10/17 Januar 2016: Keine Probleme mit der linken Wade, dafür mit der rechten. Die bittere Konsequenz: Acht Spiele finden ohne Bale statt © getty 11/17 April 2016: Nur Kleinkram im Frühjahr. Oberschenkelprobleme bedeuten ein Spiel Pause für Bale. Die Mascherano-Sense im Clasico übersteht er unbeschadet © getty 12/17 Mai 2016: Nach einem CL-Match gegen Manchester City hat Bale Probleme mit dem Knie und muss für die nächste Partie passen © getty 13/17 September 2016: Die Hüfte! Ein Spiel Pause © getty 14/17 November 2016: Bänderriss im rechten Sprunggelenk heißt die Diagnose diesmal. Bale verpasst 18 Spiele © getty 15/17 April 2017: Erst zwingt ihn die rechte Wade zu einer Pause von zwei Spielen, dann verletzt er sich im Clasico an der linken Wade. Die Konsequenz: acht Spiele aussetzen © getty 16/17 September 2017: Bale verletzt sich im CL-Spiel gegen Dortmund am linken Oberschenkel und muss ausgewechselt werden © getty 17/17 November 2017: Das Comeback lässt weiter auf sich warten. Im Training verletzt er sich erneut und fällt für mehrere Wochen aus

Die Opta-Facts zum Schlager Atletico Madrid - Real Madrid