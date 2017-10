Kane schließt Wechsel zu Real nicht aus

Primera División Espanyol -

Levante Primera División Bilbao -

Sevilla Primera División Getafe -

Real Madrid Primera División Alaves -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Primera División Eibar -

La Coruna Primera División Girona -

Villarreal Primera División Las Palmas -

Celta Vigo

Harry Kane von den Tottenham Hotspur kann sich für die Zukunft vieles vorstellen. Offenbar auch einen Wechsel zu Real Madrid, der Engländer schließt es zumindest nicht aus.

Berichte aus Spanien hatten Kane zuletzt mit den Königlichen in Verbindung gebracht, eine Ablöse von bis zu 200 Millionen Euro stand dabei im Raum. Dem erteilt der Stürmer zumindest keine Absage: "Ich würde nie einfach Ja oder Nein sagen. Ich schließe nichts aus."

Noch ist Kane allerdings bis 2022 unter Vertrag und die Spurs würden ihren Torjäger wohl nur ungern abgeben: "Es ist auch nichts, was ich definitv tun will. Man sollte nur nie etwas gänzlich ausschließen. Ich bin sehr glücklich hier, aber wir werden sehen, was passiert."

Reals Präsident Florentino Perez soll in Kane nicht nur eine Alternative zu Karim Benzema sondern auf lange Sicht auch einen Ersatz für den omnipräsenten Cristiano Ronaldo sehen. Der 24-jährige Kane könnte durchaus in die Fußstapfen des Portugiesen treten.