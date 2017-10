Ronaldo wollte diese fünf Stars nicht bei Real

International Sa 13:30 Super-Samstag: LIV-MUN, ATM-FCB & JUV-LAZ Primera División Espanyol -

Superstar Cristiano Ronaldo hat angeblich die Verpflichtung von fünf Topspielern zu Real Madrid verhindert - darunter auch Youngster Kylian Mbappe und Starstürmer Zlatan Ibrahimovic. Laut einer Meldung von Diario Gol soll der 32-Jährige nicht dazu bereit gewesen sein, das Rampenlicht mit einem der Stars zu teilen und legte deshalb sein Veto ein.

Insgesamt soll Ronaldo den Wechsel von fünf großen Spielern ins Santiago Bernabeu verhindert haben. Neben Mbappe und Ibrahimovic scheiterten angeblich auch die Verpflichtungen der Bayern-Stars Robert Lewandowski und Arturo Vidal sowie der Wechsel von Edinson Cavani an Ronaldos Eitelkeiten.

Vor allem am jungen Shootingstar Mbappe sollen die Madrilenen im letzten Sommer großes Interesse bekundet haben und waren zudem bereit, einen hohen Betrag in den Stürmer zu investieren. Doch der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft wollte laut Gerüchten zentraler Spieler in Madrid bleiben und daher auch die Aufmerksamkeit nicht mit dem aufstrebenden Jungstar teilen. Bei Ibrahimovic soll vor allem die Angst Ronaldos, dass zwei so starke Egos in der Kabine nicht zusammenpassen, eine Rolle gespielt haben.