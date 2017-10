Hat Ödegaard doch eine Zukunft bei Real?

Primera División Espanyol -

Offenbar erwartet man bei Real Madrid die Rückkehr des an den SC Heerenveen ausgeliehenen Martin Ödegaard. Der Glaube an die einst erhoffte Entwicklung des Offensiv-Talents aus Norwegen ist wohl noch nicht begraben.

In Heerenveens Angriffstrio spielt der 18-Jährige eine große Rolle und verhalf dem aktuellen Tabellenfünften der Eredivisie zu einem überraschend starken Start in die Saison. Wie die Daily Mail berichtet, beobachten die Königlichen Ödegaards Leistungen in den Niederlanden mit Freude und können es kaum erwarten, den Linksfuß im Sommer wieder im Santiago Bernabeu zu haben.

Dass Real Ödegaard noch nicht aufgegeben hat, unterstrich auch vor kurzem eine Vertragsverlängerung.