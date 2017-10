Luis: Mehr Fußballer sollten so sein wie Pique

International Sa 13:30 Super-Samstag: LIV-MUN, ATM-FCB & JUV-LAZ Primera División Espanyol -

Levante Primera División Bilbao -

Sevilla Primera División Getafe -

Real Madrid Primera División Alaves -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Primera División Eibar -

La Coruna Primera División Girona -

Villarreal Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Primera División Levante -

Getafe Primera División Real Betis -

Alaves Primera División Valencia -

Sevilla Primera División Barcelona -

Malaga Primera División Villarreal -

Las Palmas Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid

Abwehrspieler Filipe Luis vom spanischen Hauptstadtklub Atletico Madrid hat Innenverteidiger Gerard Pique vom FC Barcelona für dessen Engagement neben dem Fußballplatz gelobt.

"Ich bin ein Fan von Pique - auch, wenn ich oft nicht mit dem, was er sagt, einverstanden bin", sagte Luis zu El Mundo und fügte an: "Aber er traut sich - wie auch Alvaro Arbeloa. Das sind Menschen, die keine Angst haben, zu sagen, was sie denken. Sie verstecken sich nicht hinter ihrer Berühmtheit."

Luis: "Hoffentlich gibt es bald mehr solcher Fußaller"

Der Barca-Star tritt seit geraumer Zeit offen für eine Unabhängigkeit Kataloniens ein. Beim erst kürzlich durchgeführten Referendum bezog er auch öffentlich unter Tränen erneut deutlich Stellung und kritisierte das Vorgehen der spanischen Polizei. Eine Einstellung, die Luis auch vor dem direkten Duell zwischen den Rojiblancos und den Katalanen (Sa., 14.15 Uhr im LIVETICKER) imponiert: "Das ist bewundernswert. Hoffentlich gibt es bald mehr solcher Fußballer."

Und das, obwohl Luis, der die größte Zeit der letzten zwölf Jahre in der spanischen Hauptstadt verbracht hat, persönlich nichts von einer Abspaltung Kataloniens vom Rest Spaniens hält. "Ich respektiere das (Referendum, Anm. d. Red.), aber in einer Welt, die immer weiter zusammenwächst und immer mehr offene Grenzen hat, fühlt sich das für mich nicht richtig an, wenn sich eine Gesellschaft nach außen hin verschließen möchte."