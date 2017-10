Diese fünf Stars müssen wohl im Winter gehen

Primera División Alaves -

Laut einer Meldung von Diario Gol müssen beim FC Barcelona fünf Stars gehen. Bei diesen handelt es sich wohl um Andre Gomes, Arda Turan, Aleix Vidal, Paco Alcacer und Thomas Vermaelen.

Die Katalanen wollen den Vertrag mit Lionel Messi verlängern, wodurch aber einige Kosten auf sie zukommen werden. Der Argentinier soll 29 Millionen Euro Jahresgehalt und einen einmaligen Bonus für die Unterschrift in Höhe von 90 Millionen Euro erhalten. Deshalb wird der Kader offenbar verkleinert.

Bei allen fünf Akteuren handelt es sich nicht um Stammspieler. Aleix Vidal stand in dieser Saison aus dem Quintett am öftesten in La Liga auf dem Platz, fünfmal durfte er ran. Andre Gomes durfte immerhin noch viermal auflaufen, Paco Alcacer dagegen nur dreimal.

Arda Turan und Thomas Vermaelen haben noch überhaupt keine Ligaminute unter Trainer Ernesto Valverde absolviert.

Juve und Premier-League-Klub bereits Interesse an Andre Gomes

Italiens Rekordmeister Juventus Turin soll angeblich bereits Interesse an einer Verpflichtung von Gomes haben. Dies berichtet die katalanische Sport. Dabei streben die Turiner angeblich eine Leihe mit anschließender Kaufoption an.

Die Bianconeri sind allerdings nicht der einzige Interessent: Auch ein Klub aus der Premier League soll seine Fühler nach Andre Gomes ausgestreckt haben.

Der Vertrag des 24-Jährigen bei Barca läuft noch bis zum Sommer 2021