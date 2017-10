Kein Barca-Training am Dienstag

Primera División Espanyol -

Der FC Barcelona schließt sich dem Generalstreik gegen die Polizeigewalt beim katalanischen Unabhängigkeitsreferendum am vergangenen Sonntag an. "Kein Profiteam und auch keine Jugendmannschaften werden morgen trainieren", vermeldete Barca am Montag. Der Verein bleibe am Dienstag komplett geschlossen.

Bei dem von der spanischen Zentralregierung in Madrid als illegal eingestuften Referendum zur Unabhängigkeit der Region Katalonien war es am Sonntag zu polizeilicher Gewalt gekommen, als spanische Gesetzeshüter Wähler am Zugang zu den Wahllokalen hinderten und Stimmzettel beschlagnahmten. Bei den Ausschreitungen wurden 844 Menschen verletzt.

Das Ligaspiel zwischen dem Traditionsverein und Union Las Palmas fand im Stadion Camp Nou aus Sicherheitsgründen vor leeren Rängen statt. Die Partie endete 3:0 für Barcelona.