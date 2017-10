Wo kann ich Real gegen Eibar live sehen?

Primera División Villarreal -

Nach dem Remis gegen Tottenham Hotspur wartet auf Real Madrid am 9. Spieltag der Primera Division die nächste Pflichtaufgabe. Die Königlichen sind gegen SD Eibar haushoher Favorit. Allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass sich Real in dieser Saison gegen einen der vermeintlich "Kleinen" einen Patzer erlaubt. SPOX gibt euch die wichtigstens Infos vorab zum Spiel und verrät euch, wo ihr das Match im Livestream verfolgen könnt.

Nach der Champions League ist bekanntlich vor dem Liga-Alltag - und da läuft es für Real Madrid noch nicht so richtig rund. Zwar verkürzten die Königlichen am vergangenen Spieltag den Abstand auf Spitzenreiter FC Barcelona auf fünf Punkte, überzeugte spielerisch gegen den FC Getafe aber erneut nicht.

Erst spät traf Cristiano Ronaldo gegen Getafe zum hart erkämpften 2:1-Sieg, allerdings könnte der enge Ausgang auch damit zu tun gehabt haben, dass Zidane vor dem Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur auf Isco und Modric in der Start-Elf verzichtete.

Mit dem SD Eibar kommt am Sonntag ein Kellerkind ins Santiago Bernabeau. Mit sieben Punkten aus acht Spielen liegt Eibar nur einen Zähler vor den Abstiegsrängen. Auswärts verlor Eibar drei von vier Spielen und geht als klarer Außenseiter in das Spiel gegen die Königlichen.

Wann findet Real Madrid - SD Eibar statt?

Spiel Real Madrid - SD Eibar Datum Sonntag, 22. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

Wo kann ich Real Madrid - SD Eibar im Livestream sehen?

In Deutschland besitzt aktuell kein TV-Sender die Übertragungsrechte für die spanische Primera Division. Allerdings überträgt DAZN das Spiel zwischen Real Madrid und SD Eibar im Livestream.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN gilt mittlerweile mit seinem großen Live-Angebot zu sämtlichen Sport-Events als "Netflix des Sports". DAZN überträgt alle Spiele der Primera Division und hat zudem auch die anderen europäischen Top-Ligen wie der Premier League, der Ligue 1 und der Serie A im Programm hat.

Darüber hinaus hat DAZN sein Live-Angebots auf die US-Profiligen NFL, NBA, MLB und NHL ausgeweitet und sich die Rechte an der Champions League und der Europa League gesichert. Das komplette DAZN-Programm , sowie der Zugang zu einem kostenlosen Probemonat gibt es hier.

Wo finde ich einen Liveticker zu FC Getafe gegen Real Madrid?

SPOX begleitet alle Spiele der Primera Division in der Saison 2017/18 mit einem Liveticker. Zum Liveticker der Begegnung zwischen Real Madrid und SD Eibar geht es hier entlang.

Der Kader von Real Madrid

Trainer Zinedine Zidane muss nach wie vor auf den eigentlich gesetzten Rechtsverteidiger Daniel Carvajal verzichten, der nach seiner überstandenen Herzbeutelentzündung immer noch nicht ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Auch Gareth Bale, der seit der Länderspielpause mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, wird nicht rechtzeitig fit.

Position Spieler Real Madrid Torhüter Keylor Navas (fraglich), Kiko Casilla Abwehrspieler Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho Fernandez, Daniel Carvajal (fraglich), Achraf Hakimi, Marcello

Mittelfeldspieler Casemiro, Marcos Llorente, Luka Modric, Dani Ceballos, Isco, Marco Asensio Stürmer Gareth Bale, Lucas Vazquez, Borja Mayoral, Cristiano Ronaldo, Marco Asensio, Karim Benzema

Umso erfreulicher ist wohl für Zidane, dass ihm Karim Benzema nach überstandener Oberschenkelverletzung wieder zur Verfügung steht. Benzema feierte in der vergangenen Woche gegen Getafe ein gelungenes Comeback, als er nach einer vierwöchigen Zwangspause gleich seinen ersten Saisontreffer erzielte.

Fraglich ist, ob "Zizou" nach dem schweren Spiel gegen die Spurs ind er Champions League personell rotieren wird. Möglicherweise rücken Marco Asensio und Lucas Vazquez in die königliche Startformation. Beide kamen gegen die Spurs erst spät zum Einsatz. Cristiano Ronaldo dürfte hingegen gesetzt sein. Nachdem CR7 seine Torflaute in der Liga gegen Getafe beendet hat, sollen gegen Eibar weitere Treffer folgen.

Der Kader des SD Eibar

Trainer Jose Luis Mendilibar fehlen derzeit entscheidende Bausteine in seinem System. Allen voran der Verlust von Stammkeeper Yoel Rodriguez schmerzt. Yoel fällt noch bis Ende des Jahres mit einem Kreuzbandriss aus.

Position Spieler SD Eibar Torhüter Dmitrovic, Riesgo, Yoel Abwehr Arbilla, Calavera, Capa, Galvez, Junca, Ramis, Oliveira, Lomban, Angel Mittelfeld Ivi, Escalante, Garcia, Inui, Jordan, Pena, Rico, Rivera, Leon Angriff Charles, Bebe, Enrich, Kike, Nano

In der Innenverteidigung fehlt Ivan Ramis mit einer Knieverletzung und auch Pedro Leon und Fran Rico hat es am Knie erwischt. Demzufolge geht der Außenseiter auch noch ersatzgeschwächt in das Spiel gegen Real Madrid.

Real Madrid - SD Eibar: Vorschau