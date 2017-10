Primera División Real Betis -

Getafe Primera División Valencia -

Leganes Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Espanyol Primera División Barcelona -

Sevilla Primera División Levante -

Girona Primera División Celta Vigo -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Primera División Real Madrid -

Las Palmas

Der FC Barcelona hat in Jose Manuel Arnaiz einen neuen Publikumsliebling gefunden. Das 22-jährige Talent profitiert vom ungenügend zusammengestellten Kader. Allerdings läuft ihm die Zeit davon.

Neymar zog es nach Paris, Ersatzmann Ousmane Dembele verletzte sich schon nach wenigen Minuten im Dress der Blaugrana: Bereits kurz nach Saisonstart waren die Pläne der Führungsetage beim FC Barcelona völlig über den Haufen geworfen.

Trainer Ernesto Valverde suchte nach Lösungen - und ist bis zum mittlerweile 10. Spieltag nicht so recht fündig geworden. Die linke Offensivseite ist derart ungenügend ausgefüllt worden von verschiedensten Spielern, dass er zuletzt dazu überging, lieber das System umzustellen.

Gerard Deulofeu fand seine Räume in den engmaschigen Gegnerreihen nicht, Denis Suarez und Paco Alcacer bringen nicht die gewünschte Gefahr mit sich. Somit hat Valverde kurzerhand die Grundordnung geändert und Mittelfeldspieler Andre Gomes in die Mannschaft geworfen.

Arnaiz profitiert von Kadersituation

Auftritt Jose Manuel Arnaiz. Der junge Spanier debütierte in der Copa del Rey gegen Real Murcia und hinterließ einen mehr als brauchbaren Eindruck. Einer muss es ja machen, dachte sich der 22-Jährige wohl und spielte so, wie man es sich in Barcelona von einem Linksaußen erwünscht.

Arnaiz beackert die linke Seite und den linken Halbraum. Er versuchte stets, eine Passoption darzustellen, machte Linksverteidiger Lucas Digne Platz oder marschierte selbst. Er zog nach innen, kombinierte oder suchte auf eigene Faust den Abschluss.

Torgefährlicher als Denis Suarez, vielfältiger als Deulofeu, kreativer als Gomes. Nicht immer auf höchstem Niveau, aber für ein Talent aus der 2. Liga Spaniens doch mehr als auffällig. Arnaiz setze eine erste Duftmarke.

Aus Kritik wird Lob

"Das erste Team ist nicht meine Entscheidung", ließ er schon im Vorfeld verlauten. Nach acht Torbeteiligungen in den ersten Spielen der Saison für Barcelona B kein Wunder, dass er schnell zu einem möglichen Mitwirken bei den Profis befragt wurde.

Arnaiz zeigte sich allerdings bescheiden. Nicht lange ist es her, dass er harsche Kritik einstecken musste, ohne auch nur eine einzige Minute für Barca B absolviert zu haben. 3,4 Millionen Euro investierte Barca in Richtung Valladolid - Medien und vielen Fans erschien das zu viel für eine Verstärkung der zweiten Mannschaft.

Einige Wochen später hat Arnaiz bereits mehr Tore erzielt als Rekordtransfer Dembele. Der Vergleich hinkt zwar, weil Dembele sein Talent beim neuen Arbeitgeber noch nicht entfalten konnte und mit einem Muskelriss den Rest des Jahres ausfallen wird, aber immerhin.

Valverde lobt Arnaiz

Dembeles Pech ist der große Trumpf seines Konkurrenten aus Talavera de la Reina. Arnaiz hat derzeit eigentlich keinen Widersacher vor sich und mit der Pokal-Partie ein gutes Bewerbungsschreiben hinterlassen.

"Er ist ein Spieler mit großer Selbstsicherheit. Er hat das Tor immer im Kopf", folgerte Valverde aus dem Murcia-Spiel. Der Trainer machte Arnaiz Hoffnung: "Das war ein guter erster Schritt. Wir werden sehen, wie er uns weiterhin helfen kann."

Gleichwohl drängt für das Talent die Zeit. Da ist einerseits Dembele, der nach gelungener Operation hart an seinem Comeback arbeitet und andererseits das Alter von 22 Jahren. Arnaiz darf im kommenden Jahr nicht mehr zwischen Barca B und erster Mannschaft pendeln.

Die Uhr tickt und tickt

Der spanische Verband erlaubt es Spielern im Alter von 23 Jahren oder mehr nicht, fließend zwischen Reserve und erster Mannschaft zu wechseln. Für Arnaiz sind die nächsten Monate also maßgeblich für die restliche Karriere.

Kann er sich etablieren und die derzeitige Situation ausnutzen, sind gar ein paar Spiele von Anfang an möglich, ehe Dembele zurückkehrt. Dann wäre Arnaiz nicht ohne Spielpraxis durch die zweite Mannschaft und gleichwohl immer im Blickfeld von Valverde.

Kann er jedoch die gute Leistung aus dem Pokal nicht mehr bestätigen und sich gegen die vergleichsweise schwächere Konkurrenz nicht durchsetzen, dann würde er wohl verliehen oder verkauft werden. Wenige Chancen entscheiden hier über den Fortgang einer jungen Karriere.

Wunderkind-Schmiede La Masia: Was wurde aus den Absolventen? © getty 1/32 Lionel Messi, Andres Iniesta, Pep Guardiola: La Masia, die Jugendakademie des FC Barcelona genießt den Ruf als Wunderkind-Schmiede. Doch was wurde aus den Absolventen der letzten Jahre? SPOX gibt den Überblick © getty 2/32 Gerard Pique - 2.2.1987 - in der Barca-Jugend seit: 1997 - Profi-Stationen: Manchester United (2004-2006), Real Saragossa (2006-2007), Manchester United (2007-2008), FC Barcelona (seit 2008) © getty 3/32 Cesc Fabregas - 4.5.1987 - in der Barca-Jugend seit: 1997 - Profi-Stationen: Arsenal (2003-2011), FC Barcelona (2011-2014), Chelsea (seit 2014) © getty 4/32 Lionel Messi - 24.6.1987 - in der Barca-Jugend seit: 2000 - Profi-Stationen: FC Barcelona (seit 2004) © getty 5/32 Pedro - 28.7.1987 - in der Barca-Jugend seit: 2004 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2008-2015), Chelsea (seit 2015) © getty 6/32 Sergio Busquets - 16.7.1988 - in der Barca-Jugend seit: 2005 - Profi-Stationen: FC Barcelona (seit 2008) © getty 7/32 Jordi Alba - 21.3.1989 - in der Barca-Jugend seit: 1998 - Profi-Stationen: Gimnastic (2008-2009), FC Valencia (2009-2012), FC Barcelona (seit 2012) © getty 8/32 Giovani dos Santos - 11.5.1989 - in der Barca-Jugend seit: 2002 - Profi-Stationen: u.a. FC Barcelona (2007-2008), Tottenham Hotspur (2008-2012), FC Villarreal (2013-2015), Los Angeles Galaxy (seit 2015) © getty 9/32 Jonathan dos Santos - 26.4.1990 - in der Barca-Jugend seit: 2002 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2009-2014), FC Villarreal (2014-2017), Los Angeles Galaxy (seit 2017) © getty 10/32 Bojan Krkic - 28.8.1990 - in der Barca-Jugend seit: 1999 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2007-2011), AS Rom (2011-2012), AC Milan (2012-2013), Ajax (2013-2014), Stoke City (2014-2017), FSV Mainz 05 (2017), Deportivo Alaves (seit 2017) © getty 11/32 Marc Bartra - 15.1.1991 - in der Barca-Jugend seit: 2002 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2010-2016), Borussia Dortmund (seit 2016) © getty 12/32 Thiago Alcantara - 11.4.1991 - in der Barca-Jugend seit: 2005 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2009-2013), FC Bayern München (seit 2013) © getty 13/32 Martin Montoya - 14.4.1991 - in der Barca-Jugend seit: 1999 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2011-2015), Inter (2015-2016), Real Betis (2016), FC Valencia (seit 2016) © getty 14/32 Cristian Tello - 11.8.1991 - in der Barca-Jugend seit: 2002 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2011-2014), FC Porto (2014-2016), AC Florenz (2016-2017), Real Betis (seit 2017) © getty 15/32 Oriol Romeu - 24.9.1991 - in der Barca-Jugend seit: 2004 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2010-2011), FC Chelsea (2011-2013), FC Valencia (2013-2014), VfB Stuttgart (2014-2015), FC Southampton (seit 2015) © getty 16/32 Sergi Roberto - 7.2.1992 - in der Barca-Jugend seit: 2006 - Profi-Stationen: FC Barcelona (seit 2010) © getty 17/32 Marc Muniesa - 27.3.1992 - in der Barca-Jugend seit: 2002 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2009-2013), Stoke City (2013-2017), FC Girona (seit 2017) © getty 18/32 Sergi Gomez - 28.8.1992 - in der Barca-Jugend seit: 2006 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2010-2014), Celta Vigo (seit 2014) © getty 19/32 Rafinha Alcantara - 12.2.1993 - in der Barca-Jugend seit: 2006 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2011-2013), Celta Vigo (2013-2014), FC Barcelona (seit 2014) © getty 20/32 Gerard Deulofeu - 13.3.1994 - in der Barca-Jugend seit: 2003 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2011-2013), FC Everton (2013-2014), FC Sevilla (2014-2015), FC Everton (2015-2017), AC Milan (seit 2017) © getty 21/32 Sergi Samper - 20.1.1995 - in der Barca-Jugend seit: 2001 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2014-2016), FC Granada (2016-2017), UD Las Palmas (seit 2017) © getty 22/32 Sandro Ramirez - 20.1.1995 - in der Barca-Jugend seit: 2009 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2014-2016), FC Malaga (2016-2017), FC Everton (seit 2017) © getty 23/32 Munir El Haddadi - 1.9.1995 - in der Barca-Jugend seit: 2011 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2014-2016), FC Valencia (2016-2017), Deportivo Alaves (seit 2017) © getty 24/32 Alejandro Grimaldo - 20.9.1995 - in der Barca-Jugend seit: 2008 - Profi-Stationen: Benfica (seit 2016) © getty 25/32 Adama Traore - 25.1.1996 - in der Barca-Jugend seit: 2004 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2013-2015), Aston Villa (2015-2016), FC Middlesbrough (seit 2016) © getty 26/32 Historisch brachte La Masia zahlreiche Weltstars hervor. Die bekanntesten Beispiele: Andres Iniesta - 11.5.1984 - in der Barca-Jugend seit: 1996 - Profi-Stationen: FC Barcelona (seit 2002) © getty 27/32 Carles Puyol - 13.4.1978 - in der Barca-Jugend seit: 1995 - Profi-Stationen: FC Barcelona (1999-2014) © getty 28/32 Pepe Reina - 31.8.1982 - in der Barca-Jugend seit: 1995 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2000-2002), FC Villarreal (2002-2005), FC Liverpool (2005-2013), SSC Neapel (2013-2014), FC Bayern (2014-2015), SSC Neapel (seit 2015) © getty 29/32 Victor Valdes - 14.1.1982 - in der Barca-Jugend seit: 1992 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2002-2014), Manchester United (2015-2016), Standard Lüttich (2016), FC Middlesbrough (2016-2017) © getty 30/32 Pep Guardiola - 18.1.1971 - in der Barca-Jugend seit: 1984 - Profi-Stationen: FC Barcelona (1990-2001), Brescia Calcio (2001-2002), AS Rom (2002-2003), Al-Ahli SC (2003-2005), Dorados de Sinaloa (2005-2006) © getty 31/32 Xavi - 25.1.1980 - in der Barca-Jugend seit: 1991 - Profi-Stationen: FC Barcelona (1998-2015), al-Sadd (seit 2015) © getty 32/32 Thiago Motta - 28.8.1982 - in der Barca-Jugend seit: 1999 - Profi-Stationen: FC Barcelona (2001-2007), Atletico Madrid (2007-2008), FC Genua (2008-2009), Inter (2009-2012), Paris Saint-Germain (seit 2012)

Pedro oder doch eher Munir?

Vorbilder gibt es zahlreiche für beide Wege. Pedro schaffte es mit ähnlichen Anlagen, lange seinen Platz in der Offensive Barcelonas zu verteidigen. Bodenständigkeit, Intelligenz, Arbeitswille gepaart mit Talent und überdurchschnittlichen Fähigkeiten am Ball machten ihn zum Champions-League-Sieger.

Gleichwohl sind Sandro Ramirez oder Munir El Haddadi mahnende Beispiele. Beide wurden aus ähnlichen Beweggründen wie Arnaiz zu den Profis geholt, rutschten aber doch schnell wieder zurück ins zweite und dritte Glied.

Die Zukunft bleibt offen

Fehlende Spielpraxis machte sich bemerkbar. Munir, schnell gefeiert und ebenso schnell fallengelassen, spielt inzwischen bei Deportivo Alaves. Sandro bahnte sich seinen Weg über den FC Malaga in die Premier League - und beide sind erst 22 Jahre alt.

Es geht nicht gleich um Alles oder Nichts, doch werden Arnaiz die enorme Bedeutung seiner nächsten Schritte, der wegweisende Charakter der kommenden Wochen klar sein. Beschlossen ist bisher nur eines: "Mit dem Debüt für das erste Team habe ich mir einen Jugendtraum erfüllt." Es könnte noch viel mehr folgen.