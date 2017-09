Primera División Celta Vigo -

Für Raphael Varane und Trainer Zinedine Zidane geht die gemeinsame Zeit bei Real Madrid weiter: Beide verlängerten ihre Verträge, der 24 Jahre alte Varane setzte erst in dieser Woche seine Unterschrift unter einen neuen, bis 2022 datierten Vertrag bei den Blancos. Ein wesentlicher Grund für seine vorzeitige Verlängerung sei sein Coach gewesen, verkündete Varane.

"Zidane war fundamental für mich, als ich gekommen bin und ist es jetzt noch, da er mir jeden Tag hilft," so der Franzose am Donnerstag bei einer Medienrunde: "Ich bedanke mich bei ihm für seine Unterstützung und sein Vertrauen. Er gibt mir Ratschläge und ist eine große Respektsperson. Wir hören ihm zu, wenn er redet."

Varane selbst lernt nach eigenen Angaben in jeder Trainingseinheit dazu und ist ein noch kompletterer Spieler geworden. Seine Wurzeln, das betonte er, will er aber nicht vergessen: "Ich bezeichne mit selbst als Madrilenen, weil ich in jungem Alter hier her kam, aber ich vergesse auch meine Jahre in Lens nicht. Auf sie bin ich sehr stolz."

Für Real Madrid stand der Franzose bereits 196-mal auf dem Platz und erzielte dabei zehn Tore.