Bale: "Musste viele Schmerztabletten nehmen"

Primera División Malaga -

Las Palmas Primera División Eibar -

Leganes Primera División Levante -

Valencia Primera División Getafe -

Barcelona Primera División Real Betis -

La Coruna Primera División Atletico Madrid -

Malaga Primera División Girona -

Sevilla Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Primera División Barcelona -

Eibar Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Primera División Alaves -

Real Madrid Primera División Malaga -

Bilbao Primera División Girona v

Barcelona Primera División Getafe -

Villarreal

Der spanische Meister Real Madrid strauchelte am Wochenende überraschend im heimischen Santiago Bernabeu gegen Außenseiter UD Levante. Vor allem Superstar Gareth Bale musste sich nach dem enttäuschenden 1:1 viel Kritik anhören. Er hatte zwei hochkarätige Chancen ausgelassen.

Auf die Frage der Zeitung El Pais, ob die Kritik ihn träfe, antwortete er: "Nein, das sind alles Meinungen. Sie müssen Zeitungen verkaufen und irgendwas schreiben. Ich bin es gewohnt, dass sie gute und böse Dinge schreiben. Aber das interessiert mich nicht."

In der vergangenen Saison war Bale über drei Monate lang verletzungsbedingt ausgefallen. Er gestand, dass zu früh wieder loslegte: "Ich musste jede Menge Schmerztabletten nehmen, um zu spielen. Und ja, jetzt denke ich, dass ich mich länger auskurieren hätte sollen. Dann hätte ich viel besser gespielt und wäre in der Lage gewesen, die Dinge zu machen, die ich wegen der Knöchelverletzung nicht machen konnte." Rückblickend betrachtet, so der 28-Jährige, hätte er sich besser komplett auskurieren sollen.