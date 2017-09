Ballack war 2004 mit dem FC Barcelona einig

Primera División Leganes -

Getafe Primera División Real Madrid -

Levante Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol Primera División La Coruna -

Real Sociedad Primera División Bilbao -

Girona Primera División Celta Vigo -

Alaves Primera División Villarreal -

Real Betis Primera División Malaga -

Las Palmas Primera División Eibar -

Leganes Primera División Levante -

Valencia Primera División Getafe -

Barcelona Primera División Real Betis -

La Coruna Primera División Atletico Madrid -

Malaga Primera División Girona -

Sevilla Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Primera División Barcelona -

Eibar Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis

Ex-Nationalspieler Michael Ballack wollte 2004 von Bayern München zum FC Barcelona wechseln. Die Bosse des deutschen Rekordmeister stellten sich quer und unterbanden den Transfer. Ballack fügte sich - im Gegensatz zu Borussia Dortmunds Ousmane Dembele, der in ähnlicher Konstellation in der vergangenen Woche seinen Wechsel zu den Katalanen durchsetzte.

Dembele trat unter anderem in einen Streik, um zu Barca zu kommen. Eine Maßnahme, die Ballack nach eigenen Angaben nicht ergriffen hätte.

Der Ex-Mittelfeldstar sagte während ener Veranstaltung seines Sponsors betfair am Donnerstag: "2004 war ich schon mit Barca einig, doch der FC Bayern wollte das nicht. Aber ein Streik kam für mich nicht in Frage."

Ballack: "Dembeles Verhalten ein No-Go"

Ballack hatte damals mit den Bayern in der Spielzeit 2003/04 alle großen Titel verpasst, stand an der Säbener Straße aber noch bis 2006 unter Vertrag. Zähneknirschend akzeptierte er, dass die Münchner Bosse ihn mit Verweis darauf nicht freigeben wollten.

Ballack führte aus: "Im Fußball geht es ja automatisch immer um Fairplay. Man will zwar gewinnen, aber es gibt Grenzen. Was da (bei Dembele, Anm. d. Red.) passiert ist, ist ein absolutes No Go. Er hat Dortmund viel zu verdanken gehabt, da sollte man schon ein gewisses Verhalten an den Tag legen."