Medien: Barca will Özil noch in diesem Sommer

Copa del Rey Zaragoza -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Tenerife Primera División Leganes -

Getafe Primera División Real Madrid -

Levante Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol Primera División Villarreal -

Real Betis Primera División Málaga -

Las Palmas

Der FC Barcelona ist offenbar an einer Verpflichtung von Mesut Özil interessiert. Da das Transferfenster in Spaniern erst am 1. September schließt, könnten die Katalanen Özil noch in diesem Sommer unter Vertrag nehmen.

Laut Cadena Cope wäre Barca bereit, für Özil 60 Millionen Euro an den FC Arsenal zu überweisen. Zuvor versuchten die Katalanen vergeblich Angel Di Maria (Paris Saint-Germain) oder Philippe Coutinho (FC Liverpool) zu verpflichten.

Özil war im Sommer 2013 für 47 Millionen von Real Madrid nach London gewechselt. Derzeit weilt er mit der deutschen Nationalmannschaft beim Länderspiel-Termin im tschechischen Prag. Bei Arsenal steht Özil noch bis nächsten Sommer unter Vertrag.