Valverde: "Messi der intelligenteste Spieler"

Seit Anfang der Saison ist Ernesto ValverdeTrainer des FC Barcelona und arbeitet dort zusammen mit Lionel Messi. Nach dessen Gala beim 6:1-Sieg über den SD Eibar schwärmt er vom Argentinier.

"Er ist der intelligenteste Spieler, den ich auf dem Platz gesehen habe. Er ist außerordentich und die Worte, die ihn beschreiben werden immer weniger", schwärmte Valverde. Er stellte den Argentinier zentral auf, nachdem Luis Suarez geschont wurde.

Die Anpassungsfähigkeit des mehrmaligen Weltfußballers erstaunte Valverde: "Messi ist es egal, wo er spielt. Er kann einen ungefährlichen Spielzug so verändern, dass es etwas passiert. Er liebt den Fußball, er genießt ihn und nichts hält ihn davon ab, zu gewinnen."

Auch Paulinho mit Lob überschüttet

Insgesamt erzielte Messi vier Tore gegen Eibar und hat damit bereits neun Treffer nach fünf Spieltagen auf dem Konto. Auch von Neuzugang Paulinho, der sich ebenfalls gegen Eibar in die Torschützenliste eintragen konnte, bekam vom Trainer ein Lob.

"Er ist ein anderer Spieler als die, die wir zuvor hatten. Er hat Kraft in der Luft, ist ein guter Taktiker", sagte Valverde. "Er hat heute in seinem ersten Startelfeinsatz ein wenig verloren gewirkt zu Beginn, aber hat sich Stück für Stück in die Partie gearbeitet. Er hat viel Kraft und kommt klasse aus der zweiten Linie."