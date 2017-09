Luis: "Cristiano hat nichts gemacht"

Primera División Malaga -

Las Palmas Primera División Eibar -

Leganes Primera División Levante -

Valencia Primera División Getafe -

Barcelona Primera División Real Betis -

La Coruna Primera División Atletico Madrid -

Malaga Primera División Girona -

Sevilla Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Primera División Barcelona -

Eibar Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Primera División Alaves -

Real Madrid Primera División Malaga -

Bilbao Primera División Girona v

Barcelona Primera División Getafe -

Villarreal Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo

Atletico Madrids Filipe Luis ist der Meinung, dass Cristiano Ronaldo einen weiteren Ballon d'Or in diesem Jahr nicht verdient hätte. Bereits letztes Jahr gab es seiner Meinung nach bessere Kandidaten.

Auch den Wettbewerb an sich kritisierte der Linksverteidiger. Gegenüber Panenka nannte er den Ballon d'Or eine "subjektive Angelegenheit" und meint: "Cristiano hat bis auf die letzten beiden Monate nichts gemacht." Der Portugiese avancierte in der K.o.-Phase der vergangenen Champions-Leage-Saison ein ums andere Mal zum Matchwinner und war somit maßgeblich an Real Madrids Titelverteidigung beteiligt.

Mit den Rojiblancos scheiterte Luis in der Königsklasse in den letzten beiden Jahren am Stadtrivalen. Letzte Saison erzielte Ronaldo im Hinspiel gegen Atletico einen Dreierpack.