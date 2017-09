Barca: Seri wieder Thema?

Primera División Eibar -

Leganes Primera División Levante -

Valencia Primera División Getafe -

Barcelona Primera División Real Betis -

La Coruna Primera División Atletico Madrid -

Malaga Primera División Alaves -

Villarreal Primera División Girona -

Sevilla Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Malaga Primera División Barcelona -

Eibar Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona Primera División La Coruna -

Alaves Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Primera División Alaves -

Real Madrid Primera División Malaga -

Bilbao Primera División Girona -

Barcelona Primera División Espanyol -

La Coruna Primera División Getafe -

Villarreal Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo Primera División Real Sociedad -

Valencia Primera División Real Betis -

Levante

Der FC Barcelona könnte seinen enttäuschenden Transfersommer im Winter ausbessern. Medienberichte legen eine Verpflichtung von Jean-Michael Seri nahe.

Im Sommer suchte Barcelona händeringend nach einem weiteren zentralen Mittelfeldspieler, gefunden wurde nur Paulinho. Die Gerüchte um Philippe Coutinho und Seri führten ins Nichts. Wie der Mirror nun vermeldet, nehmen die Katalanen wohl Abstand vom Brasilianer des FC Liverpool.

Das würde Sinn ergeben, wurde Coutinho doch in der Champions League von Jürgen Klopp eingesetzt und wäre somit für die Katalanen in dieser Königsklassensaison nicht mehr einsetzbar. Gleiches gilt allerdings nicht für Seri, der mit OGC Nizza an der Qualifikation scheiterte.

Der 26-Jährige ist somit weiterhin Thema in Barcelona. Das berichtet neben dem Mirror auch die katalanische SPORT. Die Verhandlungen im Sommer scheiterten, nachdem Seris Ausstiegsklausel auslief und Barcelonas Trainer Ernesto Valverde Abstand von einem Transfer nahm.