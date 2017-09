Dembele: "Messi bester Spieler der Geschichte"

Copa del Rey Zaragoza -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Tenerife Primera División Leganes -

Getafe Primera División Real Madrid -

Levante Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol Primera División Villarreal -

Real Betis Primera División Málaga -

Las Palmas Primera División Atletico Madrid -

Malaga

Nach wochenlangem Hickhack schloss sich Ousmane Dembele doch noch dem FC Barcelona an. Für 105 Millionen Euro plus Bonuszahlungen wechselte der Franzose von Borussia Dortmund in die katalanische Metropole. Auf zwei seiner neuen Mitspieler freut sich der Youngster offenbar ganz besonders.

"Ich erinnere mich besonders an zwei Spiele", erklärte Dembele im Gespräch mit Sport. "Eines war gegen Chelsea, als Iniesta Barca ins Champions-League-Finale schoss. Ich kann kaum erwarten, Andres selbst von meiner Erinnerung zu berichten."

Der Ex-BVB-Star sagte weiter: "Das andere Spiel war ebenfalls in der Champions League. Barcelona spielte damals gegen Arsenal. Das Hinspiel ging verloren, aber im Rückspiel zeigten sie ihre ganze Klasse. Messi schoss damals vier Tore. Das war der Moment, wo ich mir dachte, dass Lionel nicht von dieser Welt ist. Es war unglaublich."

"Er ist einfach ein Genie"

Auch bezüglich Iniesta geriet Dembele ins Schwärmen. "Ich hatte Poster von ihm im Zimmer hängen. Er spielt so elegant, so speziell, er ist einfach ein Genie. Ich habe mir alle Barca-Spiele angeschaut, um den beiden Genies, Messi und Iniesta, zuzuschauen. Ich wollte das, was sie machten, nachahmen. Sie machen Dinge, die keiner macht - Messi spielt teilweise auf einem ganz anderen Level. Er ist der beste Spieler der Geschichte."

Dembele unterschrieb beim spanischen Schwergewicht einen Vertrag bis 2022. Der 20-Jährige soll den nach Paris abgewanderten Neymar ersetzen.