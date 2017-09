Bartomeu bestätigt Messis-Verlängerung

Copa del Rey Saragossa -

Der in der Kritik stehende Präsident Josep Maria Bartomeu vom spanischen Pokalsieger FC Barcelona hat die Vertragsverlängerung mit Superstar Lionel Messi bis 2021 bestätigt. "Alles ist vereinbart und unterschrieben", sagte Bartomeu der in Barcelona sitzenden Zeitung Sport. Es fehle nur noch das offizielle Foto, das "Protokoll der Unterzeichnung".



Die Verlängerung von Messis Vertrag, der Ende der Saison ausläuft, hatte Barcelona bereits vor zwei Monaten verkündet. Allerdings habe Messi laut Bartomeu noch keine Zeit für die Formalitäten gehabt. Nun seien jedoch drei Verträge unterzeichnet: Einer mit der Stiftung Messis, den deren Präsident unterschrieben hat, einer über Messis Bildrechte sowie Messis Arbeitsvertrag, beide unterzeichnet von seinem Vater Jorge Horácio.

"Es gibt keine Probleme, wir sind ganz ruhig", sagte Bartomeu, der selbst umstritten ist, weiter. Ein Mitglied des Klubs will den Präsidenten mit einem Misstrauensvotum zu Fall bringen. "Der Klub befindet sich in sozialer, institutioneller und ökonomischer Hinsicht in einer Krise", sagte Klubmitglied Agusti Benedito bei seinem Antrag: "Ich denke, der Antrag ist berechtigt, weil Bartomeu seit Wochen außer Kontrolle agiert."