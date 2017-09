Rakitic: "Mit Neymar ging ein Teil von mir"

Primera División Live Espanyol -

La Coruna Primera División Getafe -

Villarreal Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo Primera División Real Sociedad -

Valencia Primera División Real Betis -

Levante Primera División Celta Vigo -

Girona Primera División Deportivo -

Getafe Primera División Sevilla -

Malaga Primera División Levante -

Alaves Primera División Leganes -

Atletico Madrid Primera División Barcelona -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Espanyol

Ivan Rakitic vom FC Barcelona hat sich gegenüber 24sata zum Abgang Neymars und dem neuen Trainer Ernesto Valverde geäußert, der eine neue Rolle für Lionel Messi und ihn gefunden hat.

Über Neymar, der im Sommer für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain wechselte, sagte der Kroate: "Mit Neymar verließ auch ein Teil von mir Barcelona. Er war einer meiner besten Freunde. Wir reden oft miteinander. Er ist sehr glücklich in Paris und hat ein Haus gekauft."

Für Rakitic ist der Transfer des Brasilianers nachvollziehbar: "Und er ist glücklich, für den Verein zu spielen, bei dem die Hälfte seiner Nationalmannschafts-Kollegen sind. Ich kann ihn verstehen und habe ihm nur das Beste gewünscht. Wer weiß, vielleicht werden ja eines Tages wieder zusammenspielen", ergänzte er.

Lionel Messi? "Valverde will ihn in der Mitte"

Auch über den neuen Trainer und dessen neues System gab der 29-Jährige Auskunft: "Ernesto Valverde hat einige neue Dinge mitgebracht. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass Leo Messi nicht mehr so viel auf dem Flügel spielt, denn der Coach hat ihn darum gebeten, zentral zu spielen. Natürlich hat Leo Freiheiten und entzieht sich von Zeit zu Zeit, indem er auf den Flügel geht. Aber Valverde will ihn in der Mitte."

Doch nicht nur für Messi, sondern auch für Rakitic selbst fand der Spanier eine neue Rolle: "Er hat mich zurückbeordert, um eine Art Doppel-Sechs zu geben." Trotz der Veränderungen begann die Saison für die Katalanen furios und sie stehen nach sechs Spielen ohne Punktverlust auf dem ersten Tabellenrang.