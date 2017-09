Medien: Costa vor Rückkehr zu Atletico

Primera División Villarreal -

Der spanische Nationalspieler Diego Costa (28) vom englischen Meister FC Chelsea steht angeblich vor einer Rückkehr zu Atletico Madrid. Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, überweist der spanische Topklub rund 55 Millionen Euro an die Blues.



Demnach soll Costa, der zwischen 2010 und 2014 für Atletico spielte, am Samstag vor dem Spiel gegen den FC Sevilla vorgestellt werden. Spielberechtigt wäre der Stürmer allerdings erst ab Januar 2018, weil die Rojiblancos mit einer Transfersperre belegt sind und das Transferfenster ohnehin geschlossen ist.

Mit 20 Toren war der gebürtige Brasilianer in der vergangenen Saison maßgeblich am Titelgewinn der Londoner beteiligt. Im Sommer hatte er sich jedoch mit Teammanager Antonio Conte überworfen und spielt in dessen Planungen keine Rolle mehr. Costa weilte zuletzt in Brasilien.