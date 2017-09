Williams: "Habe Ähnlichkeit mit Dembele"

Primera División Valencia -

Malaga Primera División Barcelona -

Eibar Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona Primera División La Coruna -

Alaves Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Primera División Alaves -

Real Madrid Primera División Malaga -

Bilbao Primera División Girona -

Barcelona Primera División Espanyol -

La Coruna Primera División Getafe -

Villarreal Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo Primera División Real Sociedad -

Valencia Primera División Real Betis -

Levante Primera División Celta Vigo -

Girona Primera División Deportivo -

Getafe Primera División Levante -

Alaves Primera División Leganes -

Inaki Williams von Athletic Bilbao zieht einen interessanten Vergleich. Er sieht sich ähnlich wie Ousmane Dembele, der kürzlich für eine Rekordsumme von Borussia Dortmund zum FC Barcelona wechselte.

In Bilbao hat sich Inaki in den letzten Jahren einen Namen gemacht, international ist der junge Spanier noch relativ unbekannt. Bisher spielte er nur im Baskenland, während Dembele von Stade Rennes zum BVB und schließlich für 145 Millionen Euro weiter nach Barcelona zog.

In der AS erklärte Inaki nun aber: "Ich habe Ähnlichkeit mit Dembele." In der Mannschaft würde man ihn deshalb oft bei Namen des 20-jährigen Franzosen rufen: "Ich habe eine gute Beziehung zu ihm, wir schreiben manchmal. Er ist ein guter Junge und er wird sich gut bei Barca machen."

In der Zukunft könnte somit für Inaki eine ähnliche Summe Geld den Besitzer wechseln. "Der Markt ist verrückt geworden, er hat sich verändert. Ich bin ruhig und zufrieden dort wo ich derzeit bin. Die Klauseln die ich habe, sind mir egal, ich denke nicht daran, Athletic zu verlassen."