Vor der Länderspielpause ließ Real Madrid überraschenderweise schon die ersten Punkte liegen. Am 3. Spieltag will Real daher gegen den starken Aufsteiger UD Levante schnell wieder in die Erfolgsspur finden. SPOX verrät euch, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt, wie die Mannschaften aufgestellt sind und alle wissenswerten Infos zum Match.





Eigentlich schielten sie in Madrid alle auf einen perfekten Saisonstart. Das ist nach nur zwei Spieltagen schon passé. Real Madrid leistete sich gegen den FC Valencia den ersten kleinen Ausrutscher und war mit dem 2:2-Unentschieden noch gut bedient. Nun hat Real bereits zwei Punkte Rückstand auf den Rivalen aus Barcelona. Grund genug, um die eigene Serie gegen Aufsteiger Levante auszubauen. Das muss allerdings ohne Cristiano Ronaldo gehen, der immer noch gesperrt ist.

UD Levante hat am Samstag hingegen rein gar nichts zu verlieren. Der Aufsteiger legte einen respektablen Start in die Saison hin, ist bis dato noch ungeschlagen und sogar punktgleich mit Real. Ein Sieg Levantes wäre dennoch eine Riesenüberraschung, wenn nicht sogar historisch.

Anpfiff: Wann spielt Real gegen Levante?

Spiel Real Madrid - UD Levante Datum Samstag, 09. September 2017 Uhrzeit 13.00 Uhr

Wo kann ich Real - Levante im Livestream sehen?

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist eine Multisport-Streaming-Plattform. Zahlreiche internationale Fußballspiele, unter anderem aus der Premier League, der Primera Division, der Serie A oder auch der WM-Qualifikation sind zu sehen. Nach einem Probemonat kostet der Streamingdienst 9,99 Euro im Monat.

Wo kann ich das Spiel im Liveticker verfolgen?

Wenn ihr keinen Zugriff auf DAZN habt oder unterwegs seid, bietet euch SPOX die Möglichkeit, das Spiel dennoch im LIVETICKER zu verfolgen.

Kader von Real Madrid

Zinedine Zidane muss nach wie vor auf den gesperrten Cristiano Ronaldo verzichten. Zudem muss Raphael Varane weiterhin aufgrund muskulärer Probleme pausieren. Ansonsten hat Zizou die freie Auswahl und wird sicherlich auf Marco Ascensio setzen. Der befindet sich aktuell in Top-Form und rettete Real mit seinem Doppelpack gegen Valencia noch einen Punkt.

Position Spieler Real Madrid Torhüter Keylor Navas, Kiko Casilla Abwehrspieler Sergio Ramos, Jesus Vallejo, Nacho Fernandez, Marcelo, Theo Hernandez, Daniel Carvajal Mittelfeldspieler Casemiro, Marcos Llorente, Toni Kroos, Luka Modric, Mateo Kovacic, Dani Ceballos, Isco Stürmer Marco Asensio, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Karim Benzema, Borja Mayoral

Kader von UD Levante: Mitchell Langerak dabei

Angesichts seiner dürftigen Statistik gegen Real mit drei Niederlagen aus vier Spielen kann Trainer Juan Muniz das Spiel im Bernabeu eigentlich ohne Erwartungen angehen. Dabei muss er allerdings auf Jose Luis Morales verzichten, der sich einen Platzverweis beim Unentschieden gegen Deportivo La Coruna einhandelte. Ebenfalls nicht mit dabei ist der langzeitverletzte Roger Marti. Dafür könnte Mitch Langerak sein Debüt zwischen den Pfosten geben. Langerak kam zum Ende der Transferperiode vom Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart, nachdem er seinen Stammplatz gegen Ron-Robert Zieler verloren hatte.

Position Spieler UD Levante Torhüter Mitchell Langerak, Raul Fernandez, Oier Olazabal Abwehrspieler Chema, Sergio Postigo, Erick Cabaco, Robert Pier, Antonio Luma, Tono, Ivan Lopez, Pedro Lopez Mittelfeldspieler Sasa Lukic, Cheick Doukoure, Jefferson Lerma, Jose Campana, Enis Bardhi Stürmer Samu Garcia, Jason, Alex Alegria, Emmanuel Boateng, Ivi

Der direkte Vergleich

Dass der direkte Vergleich nicht unbedingt für UD Levante spricht, wäre noch untertrieben. Real Madrid hat seit sechs Jahren nicht mehr gegen UD verloren und bei den Aufeinandertreffen setzte es regelmäßig deftige Klatschen für Levante. Der letzte Sieg Levantes datiert vom 18 September 2011 und der Siegtorschütze war kein Geringerer als Arouna Kone.