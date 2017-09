Bangt FC Barcelona um Liga-Teilnahme?

Primera División Eibar -

Leganes Primera División Levante -

Valencia Primera División Getafe -

Barcelona Primera División Real Betis -

La Coruna Primera División Atletico Madrid -

Malaga Primera División Girona -

Sevilla Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Primera División Barcelona -

Eibar Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona Primera División La Coruna -

Alaves Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Primera División Alaves -

Real Madrid Primera División Malaga -

Bilbao Primera División Girona v

Barcelona Primera División Espanyol -

La Coruna Primera División Getafe -

Villarreal Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo Primera División Real Sociedad -

Valencia Primera División Real Betis -

Levante

Katalonien entscheidet in einigen Wochen über die Unabhängigkeit von Spanien. Dies könnte fatale Folgen für den FC Barcelona und andere katalanische Teams in der Primera Division haben. SPOX erklärt euch die Situation in Nordspanien.

Worum geht es im katalanischen Unabhängigkeitsreferendum?

Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat nach sechs Jahren voller Demonstrationen ein Referendum ins Leben gerufen, das über die Unabhängigkeit der Region Katalonien von Spanien entscheiden soll.

Mariano Rajoy, spanischer Ministerpräsident, findet, dass das Referendum gegen die spanische Verfassung verstößt, weshalb die Durchführung der Abstimmung nach wie vor nicht fixiert ist.

Wann findet das Referendum statt?

Die Abstimmung soll am 1. Oktober 2017 stattfinden. Da die spanische Regierung dem Referendum allerdings nicht zustimmt, rechnen viele Befürworter der Abstimmung mit einem späteren Termin am 9. November.

Die Aufstellungsvarianten des FC Barcelona © getty 1/6 Ousmane Dembele wechselte vom BVB zu Barca und soll dort Neymar ersetzen. Doch wie spielt Barca nach dem kleineren Umbruch im Sommer. SPOX zeigt verschiedene Aufstellungsvarianten © SPOX 2/6 Wenn alle fit sind, sollte der Sturm mit Dembele, Suarez und Messi gesetzt sein. Im Mittelfeld braucht Iniesta immer wieder Pausen und Rakitic zeigte in der letzten Saison zu wenig konstante Leistungen. Für die Abwehr ist Umtiti eine Alternative © SPOX 3/6 Offensive pur: Verpflichtet Barca auch noch Liverpools Coutinho, hat Barca vier Offensiv-Stars. Wenn alle in die Startelf sollen, könnte die Aufstellung so ausssehen © SPOX 4/6 Will Valverde das System umstellen, wäre das 3-5-2 eine Option. Ebenfalls denkbar: Rakitic ersetzt Dembele, der auf den Flügel ausweicht oder eine Verschnaufpause bekommt © SPOX 5/6 Der zweite Anzug: Wenn in den englischen Wochen im großen Stil rotiert wird, könnte es diese Elf geben. Ebenfalls eine Option: Rafinha und Munir © getty 6/6 Alle Neuzugänge und Rückkehrer auf einen Blick. Allerdings ist es noch alles andere als sicher, ob Thomas Vermaelen nach seinem Leih-Ende tatsächlich wieder für Barca spielt

Hat die Abstimmung Auswirkungen auf den FC Barcelona?

Der Präsident der Primera Division, Javier Tebas, hat angekündigt, dass im Falle einer Abspaltung von Katalonien der FC Barcelona nicht mehr in der spanischen Fußballliga spielberechtigt wäre. "Wenn Spanien sich spaltet, dann gibt es auch eine separierte La Liga", sagt Tebas. "Lasst uns alle hoffen, dass wir diese absurde Situation nie erleben werden."

Der Ausschluss von Barca aus der Primera Division hätte weitreichende Folgen. Die Einnahmen durch Fernsehübertragungen würden massiv sinken. Aus sportlicher Hinsicht wäre ein Kräftemessen in einer katalanischen Liga eine Unterforderung für einen europäischen Riesen wie Barcelona.

Fans des FC Barcelona sehen das Problem als nicht so groß an, denn Barcelona könnte nach walisischem Vorbild einfach in La Liga weiterspielen. Teams aus Wales wie beispielsweise Swansea dürfen in der englischen Premier League spielen, während Schottlands Serienmeister Celtic Glasgow bereits seit Jahren die lukrative erste Spielklasse Englands verwährt bleibt.

Welche katalanischen Teams spielen in der Primera Division?

Neben dem FC Barcelona würde ein unabhängiges Katalonien klarerweise auch den Stadtrivalen Espanyol betreffen. Aufsteiger Girona FC spielt heuer erstmals in der Primera Division, außerdem könnte es folgende Klubs mit Erstliga-Vergangenheit treffen:

CE Europa

Gimnastic de Tarragona

UE Lleida

CD Condal

Darf der FC Barcelona weiterhin in La Liga spielen?

Geht es nach Ligapräsident Javier Tebas, könnte es eine ernsthafte Gefahr für den Verbleib von katalanischen Fußballvereinen in der Primera Division geben. Seine Aussagen könnten allerdings auch politisch motiviert sein, und lediglich Druck auf die Befürworter des Referendums ausüben.

In Wirklichkeit werden die Verantwortlichen der spanischen Liga bislang keinen Plan für ein unabhängiges Katalonien ausgearbeitet haben. Ein Verbleib des FC Barcelona in La Liga ist bestimmt auch eine Option, denn nicht nur der FC Barcelona braucht die Primera Division, auch umgekehrt ist dies der Fall.

Wird es eine eigene Liga in Katalonien geben?

Dies könnte im Falle der Unabhängigkeit passieren. Von 1901 bis 1940 gab es bereits eine Liga, die Campionat de Catalunya, in der der FC Barcelona 21 Mal den Meistertitel errang. Espanyol wurde elf mal katalanischer Meister. Seit 1929 gibt es eine spanische Primera Division, der seit 1997 20 Teams angehören.

Wird es eine katalanische Nationalmannschaft geben?

Monaco ist zwar ein eigener Staat, hat aber kein eigenes Fußball-Nationalteam. Auch deshalb ist es dem AS Monaco erlaubt, in der französischen Ligue 1 zu spielen.

Mit acht Millionen Einwohner hätte Katalonien ganz klar eine kritische Größe überschritten, die den Weg für eine eigenständige Nationalmannschaft freischaufeln würden. Wenn dies geschieht, könnten die Chancen auf eine katalanische Liga ebenfalls steigen.