Wo kann ich Girona gegen Barca live sehen?

Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona Primera División La Coruna -

Alaves Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Primera División Alaves -

Real Madrid Primera División Malaga -

Bilbao Primera División Girona -

Barcelona Primera División Espanyol -

La Coruna Primera División Getafe -

Villarreal Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo Primera División Real Sociedad -

Valencia Primera División Real Betis -

Levante Primera División Celta Vigo -

Girona Primera División Deportivo -

Getafe Primera División Levante -

Alaves Primera División Leganes -

Atletico Madrid Primera División Barcelona -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Espanyol

Der FC Barcelona trifft am sechsten Spieltag der Primera Division auf Girona. Ohne den verletzten Ousmane Dembele wollen Lionel Messi & Co. die Tabellenführung in LaLiga ausbauen. Hier findet ihr alle Infos rund um das Spiel, die Kader der Teams, den Livestream und den Liveticker.

Mit fünf Siegen aus fünf Spielen steht Barca aktuell souverän an der Tabellenspitze, während sich der Blick der Gastgeber aus Girona bereits auf die Abstiegsränge richtet. Gegen einen Lionel Messi in absoluter Topform wäre ein Punktgewinn im katalanischen Derby schon eine große Überraschung.

Wann findet das Spiel Girona - Barcelona statt?

Spiel Girona - FC Barcelona Datum Samstag, 23. September 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

Barca gegen Girona im TV und Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der neben zahlreichen internationalen Sportligen wie der NBA, NFL und MLB auch internationalen Spitzenfußball im Programm hat.

Unter anderem werden alle Spiele der spanischen Primera Division übertragen. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm.

Wo kann ich Girona - Barcelona im Liveticker verfolgen?

SPOX hat ein großes Angebot an Livetickern. Auch das Match zwischen Girona und dem FC Barcelona könnt ihr bei SPOX im LIVETICKER verfolgen.

Verfügbarer Kader von Girona

Position Spieler Girona Torhüter Bono, Gorka Iraizoz Abwehr Bernardo Espinosa, Marc Muniesa, Jonas Ramalho, Pedro Alcala, Juanpe, Johan Mojica, Aday, Pablo Maffeo Mittelfeld Pere Pons, Aleix Garcia, Douglas Luiz, Alex Granell, Portu, Borja Garcia, Farid Boulaya, Eloi Amagat Angriff Marlos Moreno, Olarenwaju Kayode, Cristhian Stuani, Michael Olunga

Verletzungen bei Girona

David Timor (Muskelverletzung)

Carles Planas (Oberschenkel)

Verfügbarer Kader des FC Barcelona

Position Spieler FC Barcelona Torhüter Marc-André ter Stegen, Jasper Cillessen Abwehr Jordi Alba, Nelson Semedo, Lucas Digne, Gerard Pique, Samuel Umtiti, Javier Mascherano, Thomas Vermaelen, Aleix Vidal Mittelfeld Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Andre Gomes, Andres Iniesta, Paulinho, Denis Suarez Angriff Arda Turan, Gerard Deulofeu, Lionel Messi, Luis Suarez, Paco Alcacer

Verletzungen beim FC Barcelona

Ousmane Dembele verletzte sich im Spiel gegen den FC Getafe schwer und wird wohl noch mindestens bis Januar 2018 ausfallen.

Auch Rafinha, Bruder von Bayern-Star Thiago Alcantara, fehlt den Katalanen derzeit aufgrund einer Meniskusverletzung.

Vorschau auf das Spiel des FC Barcelona in Girona