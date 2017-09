Wo kann ich Barcelona - Espanyol live sehen?

Copa del Rey Saragossa -

In der Primera Division kommt es am dritten Spieltag zum katalanischen Derby FC Barcelona gegen Espanyol Barcelona (Sa, 20.45 Uhr im LIVETICKER). Während die Gastgeber erwartungsgemäß mit zwei Siegen in die Saison gestartet sind, holte Espanyol bisher nur einen Punkt. Hier gibt es alle Infos zum Derby.

Im Camp Nou kommt es zum ersten Derby der Saison in der spanischen Primera Division. Beim FC Barcelona wartet alles gespannt auf das Pflichtspieldebüt von Ousmane Dembele. Der Franzose, der vor gut zwei Wochen bei den Katalanen vorgestellt wurde, wird vermutlich neben Luis Suarez stürmen wird. Der Angreifer aus Uruguay kommt von seiner Knieverletzung überraschend vorzeitig zurück.

Espanyol Barcelona ist mit einem Unentschieden beim FC Sevilla gut in die Saison gestartet, musste allerdings am zweiten Spieltag daheim gegen Leganes eine 0:1 Niederlage hinnehmen. Espanyol hat sich kurz vor Ende der Transferperiode Sergi Darder von Olympique Lyonnais geliehen, und hofft auf starke Impulse vom spanischen Mittelfeldspieler.

Spiel FC Barcelona - Espanyol Barcelona Datum Samstag, 09. September 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Online-Sportstreaming-Dienst, der neben europäischem Spitzenfußball noch viele weitere Sportarten im Programm hat: NFL, NBA, MLB, WTA und vieles mehr. Man kann sich einfach hier anmelden. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Natürlich bei SPOX. Und genau hier geht es zum LIVETICKER des Spiels.

Verfügbarer Kader und Team-News des FC Barcelona

Position Spieler FC Barcelona Torhüter Marc-André ter Stegen, Jasper Cillessen Abwehr Jordi Alba, Nelson Semedo, Lucas Digne, Gerard Pique, Samuel Umtiti, Javier Mascherano, Thomas Vermaelen, Aleix Vidal Mittelfeld Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Andre Gomes, Andres Iniesta, Paulinho, Denis Suarez Angriff Ousmane Dembele, Arda Turan, Gerard Deulofeu, Lionel Messi, Luis Suarez, Paco Alcacer

Verletzungen beim FC Barcelona

Rafinha (Meniskus)

Luis Suarez dürfte nach seiner Verletzung am rechten Knie wieder für Barca auflaufen. Letzte Woche wurde er in der uruguayischen Nationalmannschaft im Spiel gegen Argentinien in der Schlussphase ausgewechselt, es habe sich hierbei aber nur um einen Krampf gehandelt.

Neuzugang Ousmane Dembele wird nach seinem spektakülären Wechsel von Borussia Dortmund zum ersten Pflichtspiel im Dress des FC Barcelona erwartet.

Verfügbarer Kader und Team-News bei Espanyol

Position Spieler Espanyol Barcelona Torhüter Pau Lopez Abwehr David Lopez, Naldo, Sergio Sanchez, Mario Hermoso, Aaron Caricol, Didac Vila, Javi Lopez, Marc Navarro Mittelfeld Javi Fuego, Papakouli Diop, Sergi Darder, Marc Roca, Esteban Granero, Jose Manuel Jurado, Oscar Melendo Angriff Pablo Piatti, Hernan Perez, Gerard Moreno, Leo Baptistao, Sergio Garcia, Jario Morillas

Verletzungen bei Team B

Diego Lopez (Knieprobleme)

Oscar Duarte (Kreuzbandriss)

Victor Sanchez (Wadenverletzung)

Alvaro Vazquez (Schulterverletzung)

Vorschau aufs Spiel

Der FC Barcelona geht als ganz klarer Favorit in dieses Derby. Alles andere als ein Sieg wäre eine große Überraschung. Barcelona gewann fünf der letzten sechs Duelle gegen Espanyol, allerdings konnten die Gäste letztes Jahr ein Spiel mit 1:0 gewinnen - allerdings lediglich in einem freundschaftlichen Test.