Zidane: "Ronaldo wird sicher in Madrid bleiben"

Mitte Juni waren Spekulationen aufgekommen, dass Cristiano Ronaldo Real Madrid aufgrund der Steuervorwürfe, die in Spanien gegen ihn gehegt werden, verlassen will. Blancos-Trainer Zinedine Zidane gab nun aber ein klares Statement zur Zukunft seines Superstars ab.

"Ronaldo wird sicher in Madrid bleiben", sagte Zidane auf der Pressekonferenz vor Reals Heimspiel gegen Valencia am Sonntagabend. "Ich kann mir mein Team nicht ohne ihn vorstellen. Das ist sein Klub, seine Mannschaft, seine Stadt. Er fühlt sich großartig hier", so der Franzose weiter.

Gegen Valencia fehlt CR7 den Madrilenen noch gesperrt. In LaLiga kann Zidane erst am 5. Spieltag gegen Real Betis wieder auf den 32-Jährigen zurückgreifen.