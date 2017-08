Real reist mit Ronaldo und Kroos zum Supercup

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! 2. Liga Mo 23:00 Die Highlights des Montagsspiels Copa Libertadores River Plate -

Superstar Cristiano Ronaldo steht nun doch im Aufgebot von Titelverteidiger Real Madrid für das Duell um den europäischen Supercup gegen Manchester United am Dienstag. Der Portugiese war nach seiner wegen des Confed Cups verlängerten Sommerpause erst am Wochenende in das Training zurückgekehrt.

Dennoch gehört Ronaldo ebenso wie Weltmeister Toni Kroos zu dem 24-köpfigen Kader für die Begegnung in Mazedoniens Hauptstadt Skopje.

Glaubt man Real-Trainer Zinédine Zidane, ist ein Einsatz Ronaldos in der Philip-II-Arena selbst von Beginn an durchaus möglich: "Seine Verfassung beeindruckt mich. Er ist auf dem Level wie am Tag des Champions-League-Finals. Dass er hier ist, ist sehr wichtig für uns. Denn es bedeutet, dass er hier ist um zu spielen." Zu den permanenten Wechselgerüchten um seinen Superstar sagte der frühere Weltstar Zidane lapidar: "Um ihn gibt es immer viel Rummel. Er ist entspannt."

Vor einem Jahr hatte Real ohne Ronaldo, Kroos und Gareth Bale den UEFA-Supercup durch einen 3:2 (2:2, 1:1)-Erfolg nach Verlängerung gegen Europa-League-Gewinner FC Sevilla zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren geholt.