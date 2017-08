Barca: Reals Asensio der Neymar-Nachfolger?

Primera División Leganes -

Alaves Primera División Valencia -

Las Palmas Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Primera División Girona -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Espanyol Primera División Bilbao -

Getafe Primera División Barcelona -

Betis Primera División Deportivo -

Real Madrid Primera División Levante -

Villarreal Primera División Malaga -

Eibar

Beim FC Barcelona werden nach dem Abgang von Neymar allerlei Namen für die vakante Position auf der linken Angriffsseite gehandelt. Auch Marco Asensio von Real Madrid soll dabei im Fokus stehen.

Diario Gol berichtet von einem Interesse der Katalanen am Mittelfeldspieler des Champions-League-Siegers. Der Spanier besitzt in seinem Vertrag nach Medienberichten eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro und wäre damit deutlich günstiger als die anderen Kandidaten Ousmane Dembele oder Philippe Coutinho.

Asensio gilt als eines der größten spanischen Talente, konnte sich bei den Königlichen aber bislang nicht als Stammspieler behaupten. Dennoch hinterließ er bereits in der letzten Saison der Champions League deutliche Fußspuren und steuerte unter anderem im Finale ein Tor zum Sieg gegen Juventus Turin bei.