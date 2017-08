Real lehnt Mega-Angebot für Kovacic ab

Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Primera División Girona -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Espanyol Primera División Bilbao -

Getafe Primera División Barcelona -

Betis Primera División La Coruna -

Real Madrid Primera División Levante -

Villarreal Primera División Malaga -

Eibar Primera División Alaves -

Barcelona Primera División Real Madrid -

Valencia

Juventus Turin zeigt bereits seit Wochen Interesse an Mateo Kovacic von Real Madrid. Nun soll der italienische Meister nach Berichten der AS ein Angebot über 75 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler abgegeben haben. Obwohl der Kroate unter Zinedine Zidane neben Toni Kroos, Luka Modric und Casemiro keine tragende Rolle spielt, lehnten die Königlichen ab.

In der vergangenen Saison kam der 23-jährige Kovacic in der Primera Division nur zu neun Einsätzen über 90 Minuten. In den beiden Spielen der spanischen Supercopa gegen den FC Barcelona stand er jedoch jeweils in der Anfangsformation und zeigte im defensiven Mittelfeld starke Leistungen. "Er hat ein großartiges Spiel gemacht", sagte Zidane im Anschluss an das Hinspiel: "Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung. Er liefert immer ab."

Bereits zwischen 2013 und 2015 spielte Kovacic in der italienischen Serie A für Inter Mailand. Seit seinem Wechsel in die spanische Hauptstadt im Sommer 2015 gelangen dem kroatischen Nationalspieler in 52 LaLiga-Spielen ein Treffer und fünf Torvorlagen.