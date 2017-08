Medien: Asensio will Arsenal-Interesse nutzen

Primera División Leganes -

Alaves Primera División Valencia -

Las Palmas Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Primera División Girona -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Espanyol Primera División Bilbao -

Getafe Primera División Barcelona -

Betis Primera División Deportivo -

Real Madrid Primera División Levante -

Villarreal Primera División Malaga -

Eibar Primera División Alaves -

Barcelona Primera División Real Madrid -

Valencia

Marco Asensio ist eines der verheißungsvollsten Talente der Welt. Der Youngster in Diensten von Real Madrid sorgte bereits in der vergangenen Saison für Aufsehen und will in der kommenden Spielzeit endgültig seinen Durchbruch bei den Blancos feiern. Spanischen Medienberichten zufolge will Asensio nun ein kolportiertes Interesse des FC Arsenal nutzen, um bei den Madrilenen einen lukrativen Vertrag auszuhandeln.

Wie Diario Gol vermeldet, ist Gunners-Coach Arsene Wenger bereit, die Ausstiegsklausel Asensios zu zahlen, die sich auf 75 Millionen Euro belaufen soll. Der Offensivmann hat aber demnach keine Intention, den spanischen Meister in Richtung England zu verlassen. Vielmehr will sich der 21-Jährigie in der spanischen Hauptstadt durchsetzten und buhlt um ein neues Arbeitspapier, das ihm rund sechs Millionen Euro Jahressalär bescheren soll.

In der vergangenen Saison, in der die Königlichen neben dem Meistertitel auch den Champions-League-Sieg feiern durften, erzielte Asensio zehn Treffer.