Paulinho-Wechsel zu Barcelona perfekt

Barcelona

Luiz Felipe Scolari, Trainer von Guangzhou Evergrande, hat den Wechsel von Mittelfeldspieler Paulinho zum FC Barcelona bestätigt.

"Die große Menge an Geld, die Barcelona zahlt, um Paulinho zu verpflichten, ist ein klares Indiz für den guten Fußball, den wir bei Guangzhou spielen", sagte Scolari auf der Pressekonferenz nach dem 2:1-Sieg seines Teams über Henan Jianye am Sonntag. "Wir wünschen ihm nur das Beste für seine zukünftigen Herausforderungen", ergänzte der brasilianische Coach.

Nach Goal-Informationen überweist Barca für die Dienste Paulinhos dessen Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro nach China. Via Social Media hatte sich der 29-jährige Brasilianer bereits von Teamkollegen und Fans verabschiedet.

Paulinho, der bisher 41 Länderspiele für Brasilien bestritten hat, war 2015 nach zwei Jahren bei Tottenham zu Guangzhou gewechselt. In China fand er nach einer schwächeren Saison in England wieder zurück zu alter Form und kehrte auch in die Selecao zurück.