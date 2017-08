PSG-Angreifer Guedes vor Wechsel zu Valencia

Primera División Real Sociedad -

Paris Saint-Germain will seinen Kader verkleinern und gibt in Kürze einen Stürmer ab: Nach Goal-Informationen verlässt Rechtsaußen Goncalo Guedes die Ligue 1 und wird für eine Saison an den FC Valencia verliehen. Beide Vereine haben dem Deal zugestimmt.

Peter Lim, der Besitzer der Fledermäuse, reiste persönlich nach Paris, um den Transfer zu finalisieren. Noch am Dienstag wird Guedes nach Spanien reisen, um den Medizincheck in Valencia zu absolvieren.

Guedes wechselte erst im vergangenen Januar für 30 Millionen Euro Ablöse von Benfica zu PSG, kam dort aber auf lediglich 13 Einsätze. Ein Tor blieb ihm bisher verwehrt.