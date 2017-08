Dembele: "Traum ist wahr geworden"

Primera División Live Getafe -

Der FC Barcelona hat auf seiner offiziellen Homepage die Ankunft von Rekordtransfer Ousmane Dembele bekannt gegeben. Der ehemalige Dortmunder ist am Sonntagabend in Katalonien angekommen und soll am Montag vorgestellt werden.

"Ich bin sehr froh darüber, hier zu sein. Es war schon immer mein Traum, für Barca zu spielen", erklärte der Franzose dem klubeigenen TV-Sender. "Jetzt bin ich endlich hier und sehr glücklich, dass mein Traum wahr geworden ist."

105 Millionen Euro fixe Ablösesumme hat der Verein nach langen Verhandlungen mit Borussia Dortmund an den Bundesliga-Klub überwiesen. Dembele wird bei Barca einen Fünf-Jahres-Vertrag unterzeichen.

"Es ist der beste Klub der Welt. Hier spielen die besten Spieler der Welt. Für den Verein will ich alles geben und mich schnell in das Team integrieren", sagte der 20-Jährige außerdem. Dembele soll morgen um 12.30 Uhr in der Präsidenten-Suite des Stadions den Vertrag unterzeichnen. Die offizielle Vorstellung ist für 13 Uhr geplant.