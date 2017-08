Medien: Neymar fordert Barca-Bonus

Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Bolivar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional UEFA Europa League Fenerbahce -

Sturm Graz Copa Sudamericana Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG

Neymar und sein Umfeld können trotz der winkenden Millionen von Paris St. Germain offenbar nicht genug Geld abgreifen. Von seinem derzeitigen Klub FC Barcelona soll der Brasilianer spanischen Zeitungen zufolge selbst noch auf gepackten Koffern eine Bonuszahlung in erneut atemberaubender Höhe von 26 Millionen Euro fordern.

Die Summe ist laut der Medienberichte das vor Jahresfrist vereinbarte Handgeld für Neymars Vertragsverlängerung bei Barca bis 2021 - und angeblich seit Dienstag (Stichtag 1. August) fällig. Während der Torjäger nach seinen PR-Auftritten in Shanghai zu Wochenbeginn hartnäckigen Gerüchten zufolge in der katarischen Heimat von PSG-Besitzer Nasser Al-Khelaifi zum Medizincheck erwartet wurde, verhandelte sein Vater und Berater Neymar Santos senior in Spanien mit den Katalanen über die Auszahlung des Bonus.

Barcelona verweigerte allerdings wegen Neymars Flirt mit PSG bis Dienstagmittag die Auszahlung an das Neymar-Lager. Vielmehr hinterlegten die Katalanen bis zur Klärung von Neymars Zukunft angeblich einen entsprechenden Scheck bei einem Notar. Für den Fall eines Abschieds ihres Stürmerstars in Richtung Frankreich für die festgeschriebene Weltrekord-Ablöse von 222 Millionen Euro haben Barcelonas Anwälte außerdem schon eine Kürzung der Unterschriftsprämie um 80 Prozent für die vier nicht erfüllten Vertragsjahre angekündigt - gleichwohl würde Neymar sich immer noch über 5,2 Millionen Euro quasi als "Taschengeld" für seine ersten Tage in Paris freuen können.

PSG plant offenbar schon Neymar-Vorstellung

In der Seine-Metropole soll PSG auch schon mit Hochdruck an einer spektakulären Vorstellung des 25-Jährigen arbeiten. Mehrere französische Medien berichteten über Bemühungen des Nobelklubs um die städtische Genehmigung für eine Show zu Füßen des Eiffelturms in den Trocadero-Gärten vor dem Palais de Chaillot.

In dem wochenlangen Wirbel um den Weltrekord-Transfer erscheint Mittwoch als letzte Frist für Neymars Wechsel. An diesem Tag beginnt für Barcelonas Mannschaft die heiße Phase der Vorbereitung auf die neue Meisterschafts-Saison.

Zuletzt hatten Berichte über einen Trick von PSG zur Umgehung der von Barcelona angemahnten Financial-Fair-Play-Vorschriften der UEFA den Transfer-Spekulationen neue Nahrung gegeben. Demnach soll Neymar selbst seine Ablöse zahlen, gleichzeitig aber parallel zu seinem PSG-Engagement ein Tätigkeit als Botschafter für die WM-Endrunde 2022 in Katar übernehmen und dafür nicht weniger als 300 Millionen Euro erhalten. Ob darin schon die angeblich 40 Millionen Euro Beraterprovision für seinen Vater enthalten ist, blieb dabei offen.