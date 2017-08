Vazquez: Asensio kann Weltfußballer werden

Primera División Leganes -

Marco Asensio ist bei Real Madrid ist bei Real Madrid stark in die neue Saison gestartet und wird bereits als Nachfolger von Cristiano Ronaldo gehandelt. Geht es nach Lucas Vazquez könnte Asensio künftig Weltfußballer werden.

Bei Cadena SER gab der junge Teamkollege von Asensio an: "Ich glaube, dass Asensio eines Tages den Ballon d'Or gewinnt." Gegen Valencia hatte Asensio zuletzt doppelt getroffen. Vazquez staunt: "Er ist spektakulär. Er ist auf einem sehr hohen Niveau und kann immer noch besser werden."

Asensio wurde 2015 für rund 3,5 Millionen Euro von RCD Mallorca verpflichtet und im Anschluss an RCD Espanyol verliehen. Dort reifte der heute 21-Jährige zu einem der besten Linksaußen der Primera Division. In der laufenden Saison erzielte er wettbewerbsübergreifend vier Treffer in fünf Partien - ein Tor alle 57 Einsatzminuten.

"Wir gehen davon aus, dass wir lange Spaß an ihm haben werden", sagt Teamkollege Vazquez. Auch charakterlich sei Asensio einwandfrei: "Er ist sehr ruhig und nimmt alles gelassen." Somit die Nachfolge für Ronaldo? Noch stellt Vazquez fest: "Es fehlt ein Spieler, der ihm das Wasser reichen kann."