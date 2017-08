Bestätigt: Iniesta verpasst den Clasico

Primera División Leganes -

Alaves Primera División Valencia -

Las Palmas Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Primera División Girona -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Espanyol Primera División Bilbao -

Getafe Primera División Barcelona -

Betis Primera División Deportivo -

Real Madrid Primera División Levante -

Villarreal Primera División Malaga -

Eibar Primera División Alaves -

Barcelona Primera División Real Madrid -

Andres Iniesta wird das Rückspiel der spanischen Supercopa gegen Real Madrid verpassen. Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona fehlt mit Oberschenkelproblemen.

Wie der Klub mit seiner Kaderbekanntgabe bestätigte, wurde der 33-Jährige nicht mehr rechtzeitig fit für das Rückspiel im Santiago Bernabeu. Vor heimischem Publikum hatte Barcelona am Sonntag zunächst mit 1:3 gegen ein phasenweise in Unterzahl spielendes Real verloren. Das Rückspiel steigt am heutigen Mittwoch um 23:00 Uhr.

Trainer Ernesto Valverde verzichtete neben dem verletzten Iniesta auch auf Arda Turan, Paulinho und Marlon. Sergi Samper und Thomas Vermaelen zählen nicht mehr zum Kader, erhielten sie doch keine Rückennummer vom Klub zugeteilt. Neu dabei sind im Vergleich zum Hinspiel Andre Gomes und Carlos Alena.