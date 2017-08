Barca: Sorgen wegen Coutinho und Dembele

Primera División Leganes -

Alaves Primera División Valencia -

Las Palmas Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Primera División Girona -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Espanyol Primera División Bilbao -

Getafe Primera División Barcelona -

Betis Primera División Deportivo -

Real Madrid Primera División Levante -

Villarreal Primera División Malaga -

Eibar Primera División Alaves -

Barcelona Primera División Real Madrid -

Valencia

Sportdirektor Robert Fernandez hat zugegeben, dass sich der FC Barcelona bei den Transfers seiner beiden Wunschspieler Ousmane Dembele (Borussia Dortmund) und Philippe Coutinho (FC Liverpool) in einer "schwierigen Situation" befindet.

"Das betrifft aber nicht nur Barca", sagte Fernandez bei der Vorstellung des 40-Millionen-Euro-Neuzugangs Paulinho und fügte an: "Jedes Team, das nach Spielern von allerhöchster Qualität sucht, steckt in der gleichen schwierigen Lage."

Auf Nachfrage der Journalisten, was er mit einer schwierigen Situation meine, antwortete Fernandez: "Es gibt oft keine Ausstiegsklauseln und das macht die Dinge komplizierter."

"Bei Dembele und Coutinho passt alles"

Seit Wochen ist bekannt, dass es die Katalanen auf das Duo abgesehen haben. "Dembele und Coutinho sind zwei wichtige Spieler, die wir sehr schätzen und schon lange Zeit auf dem Radar haben", so Fernandez weiter, der gleich verriet, warum Barca so stark an einer Verpflichtung der beiden Offensivstars interessiert ist: "Bei ihnen passt alles; sie haben das richtige Alter, um unsere Art von Fußball umzusetzen. Es wäre gut, sie hier zu haben."

Die Verhandlungen sind in beiden Fällen in der letzten Zeit ein wenig ins Stocken geraten, BVB-Boss Hans-Joachim Watzke betonte sogar, seit neun Tagen keinen Kontakt gehabt zu haben.

Klar ist, dass Fernandez und Barca es gerne hätten, wenn "einige Dinge schneller gehen". Aber letztlich wissen auch die Blaugrana, dass es "bei den anderen Klubs" liegt, "ob wir diese Transfers tätigen können."