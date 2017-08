Barca dementierte Probleme mit Messi-Vertrag

Primera División Levante -

Villarreal Primera División Malaga -

Eibar Primera División Real Betis -

Celta Vigo Primera División Alaves -

Barcelona Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Real Madrid -

Valencia

Der FC Barcelona wartet auf die Unterschrift von Lionel Messi. Bisher ist diese aber nicht erfolgt, der Argentinier wäre im kommenden Sommer ablösefrei auf dem Markt. Robert Fernandez beschwichtigt.

"Die Einigung mit Messi ist total", gab Sportdirektor Robert Fernandez nach dem 2:0-Sieg über Real Betis zum Auftakt der spanischen Liga bekannt. Der Klub gab bereits vor Wochen bekannt, mit dem Argentinier eine Einigung erzielt zu haben, bisher steht die Unterschrift des Spielers aber aus.

In den schwierigen sportlichen Zeiten des Klubs lässt das aufhorchen. Messi hält sich bisher bedeckt, was für Gerüchte sorgt. Unter anderem soll, so die französische Sportredaktion von Yahoo, Manchester City mit Ex-Trainer Pep Guardiola die Situation sehr genau beobachten.

Fernandez versucht zu beschwichtigen: "Wir wissen wie entscheidend Leo ist. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für den Fußball." Eine Verlängerung ist ebenso wichtig wie Neuzugänge, merkt Robert an: "Wir suchen Spieler mit großer Qualität und das bringt schwierige Verhandlungen mit deren Klubs."