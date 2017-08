Pique schlägt Alarm: "Real ist uns überlegen"

Primera División Leganes -

Alaves Primera División Valencia -

Las Palmas Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Primera División Girona -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Espanyol Primera División Bilbao -

Getafe Primera División Barcelona -

Betis Primera División Deportivo -

Real Madrid Primera División Levante -

Villarreal Primera División Malaga -

Eibar Primera División Alaves -

Barcelona Primera División Real Madrid -

Valencia

Gerard Pique hat nach der erneuten Niederlage des FC Barcelona gegen Real Madrid im Rückspiel der spanischen Supercopa (0:2) Alarm geschlagen.

Die Königlichen seien besser gewesen, sagte der Innenverteidiger der Blaugrana. "In den letzten neun, zehn Jahren, seitdem ich bei Barca bin, habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass sie uns überlegen sind."

Klare Worte von einem Mann, der wie kein anderer in der aktuellen Mannschaft für den Barcelonismo steht und der normalerweise kein gutes Haar am ewigen Rivalen lässt. Und Pique legte nach: "Wir sind nicht in unserer besten Phase, weder als Mannschaft noch als Klub."

Man müsse jetzt zusammenstehen, nach vorne schauen und wieder besser werden. Aussagen, die nach Durchhalteparolen klingen und die Unzufriedenheit Piques deutlich unterstreichen.

Neuzugänge als Hoffnungsschimmer?

Barca hatte bereits das Hinspiel im heimischen Camp Nou mit 1:3 verloren und dabei viele Schwächen offenbart. Auch abseits des Platzes macht der Klub auf dem Transfermarkt nach dem Rekordverkauf von Neymar keine gute Figur.

Allerdings sind die Klubveranwortlichen sehr optimistisch die Transfers von Ousmane Dembele (Borussia Dortmund) und Philippe Coutinho (FC Liverpool) in Kürze über die Bühne zu bekommen.