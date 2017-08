Medien: Barca nimmt Kontakt mit Dembele auf

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! UEFA Europa League Fenerbahce -

Neymar wird den FC Barcelona in Bälde verlassen. Die Katalanen schauen sich bereits nach einem Nachfolger für den Brasilianer um. Angeblich hat man bereits Kontakt zu Ousmane Dembele vom BVB aufgenommen.

Das berichtet die Mundo Deportivo. Dembele soll ganz oben auf dem Wunschzettel stehen, um Neymar in Barcelona zu ersetzen.

Demnach habe Barca-Sportdirektor Robert Fernandez Kontakt mit dem Franzosen aufgenommen. Im Vorjahr entschied sich Dembele gegen die Katalanen und für den BVB, weil ihm dort höhere Einsatzchancen garantiert wurden.

Um Dembele aus Dortmund loszueisen, müsste Barca wohl einen Millionenbetrag in die Hand nehmen, der sich gewaschen hat. Der 20-Jährige steht beim BVB noch bis 2021 unter Vertrag.

Dembele: "Bin gerne in Dortmund"

Zudem betonte Dembele kürzlich in der Bild: "Ganz ehrlich, diese Spekulationen interessieren mich nicht im Ansatz. Die ganze Sommerpause wurde ja schon spekuliert. Ich bin gerne in Dortmund, habe mich bewusst für diesen Klub nach meiner Station in Stade Rennes entschieden."

Als weitere Kandidaten für die Nachfolge von Neymar nennt das spanische Blatt Angel di Maria (Paris Saint-Germain), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Coutinho (FC Liverpool), Paulo Dybala (Juventus Turin) und Kylian Mbappe (AS Monaco).

Alle Infos zum Neymar-Transfer gibt es hier auf einen Blick.