Laporta: Messi ein Geschenk des Himmels

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! UEFA Champions League Live Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Bolivar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional UEFA Europa League Fenerbahce -

Sturm Graz Serie A Sao Paulo -

Curitiba Copa Sudamericana Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

FC Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Premier League Zenit -

Spartak Moskau Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Ligue 1 Marseille -

Dijon Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG

Joan Laporta hat in höchsten Tönen von Starstürmer Lionel Messi geschwärmt. Der ehemalige Präsident des FC Barcelona geht zudem davon aus, dass der Argentinier "noch viele Jahre" auf höchstem Niveau spielen kann.

Laporta erinnerte sich im Interview mit Goal noch genau an den Moment, in dem er La Pulga erstmals in einem Match verfolgte: "Ich habe ihn bei der Cadete (Jugendteam, Anm. d. Red.) spielen sehen und in den 20 Minuten hat er vier Tore geschossen", sagte der 55-Jährige: "Wir standen da, sahen ihn spielen und dachten: 'Schaut euch an, wie dieses Kind spielt, erstaunlich!'"

Laporta war Präsident Barcas, als Messi schließlich erstmals in das Aufgebot der ersten Mannschaft berufen wurde, und erlebte bis zum Ende seines Mandats 2010 die steile Entwicklung des Argentiniers hautnah. "Er ist ein Geschenk, das vom Himmel gefallen ist. Ein Privileg für Barcelona", schwärmte er vom fünffachen Gewinner des Ballon d'Ors. Über die Zukunft meinte er: "Wir müssen ihn weiterhin genießen, Leo hat noch viele Jahre vor sich."

"Mit Messi ist alles möglich"

Bei Messi stimmen laut Laporta nicht nur die sportlichen Leistungen, sondern auch der Charakter: "Das ist ein Privileg. Einen Spieler zu haben, welcher der beste Spieler in der Geschichte des Fußballs ist und eine solche Bescheidenheit hat wie Leo. Er ist eine Persönlichkeit, ein toller Mann."

Während Laporta derweil Barcas Status Quo unter seinem Intimfeind Josep Maria Bartomeu pessimistisch sieht, ist er bezüglich der Titelhoffnungen in der nächsten Saison zuversichtlicher - dank Superstar Messi: "Leo überrascht andauernd. Man sieht ihn und er macht Dinge, die einzigartig sind. Er überrascht einen immer mit seiner beweglichen Spielweise. Mit Messi ist alles möglich."